Calcio in lutto, Urano Navarrini morto a 74 anni

Il mondo del calcio piange Urano Navarrini, scomparso a Milano all'età di 74 anni. Aveva contratto il Coronavirus.

Cresciuto nelle giovanili del Milan a inizio anni '60, Navarrini ha giocato per Pistoiese e Savona in prestito proprio dai rossoneri (con i quali ha all'attivo una presenza in Serie A), prima di vestire le maglie di Taranto, Verbania, Novara e Pro Patria. Proprio a Novara ha vissuto i suoi anni migliori, dal 1970 al 1975, collezionando 111 presenze con la maglia dei piemontesi.

Successivamente ha allenato tra Serie C e interregionali, sulle panchine di Pro Patria, Aosta, Potenza, Sorrento, Elpidiense e Vigevano.

Il Milan ha voluto ricordare Navarrini con un messaggio pubblicato via social: "Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Urano Navarrini, rossonero degli anni '60, venuto a mancare oggi all'età di 74 anni. Tutta la famiglia rossonera si stringe attorno ai suoi cari".

SPORTAL.IT | 18-04-2020 20:28