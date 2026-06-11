Calcio, le novità regolamentari ai Mondiali

L’Ifab, l’ente che decide le regole del calcio, ha adottato varie novità regolamentari, in vigore dal 1° giugno. Si concentrano su sostituzioni, rimesse, infortuni, Var, comunicazioni in campo

L’Ifab, l’ente che decide le regole del calcio, ha adottato varie novità regolamentari, in vigore dal 1° giugno. Si concentrano su sostituzioni, rimesse, infortuni, Var, comunicazioni in campo. Scopriamo le più rilevanti. Chi viene sostituito deve uscire entro 10 secondi. Altrimenti, il sostituto ne dovrà attendere 60 e potrà entrare solo alla prima interruzione. Se l’arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio siano stati ritardati apposta, si avranno solo 5 secondi per rimettere la palla in gioco. Chi richiede l’intervento medico deve uscire e attendere almeno 60 secondi prima di rientrare. Il Var avrà più poteri, con 3 adeguamenti. Chi si copre la bocca durante un alterco con un avversario o con l’arbitro, può essere espulso. La Fifa ha poi introdotto novità specifiche per il Mondiale: pausa di 3 minuti al 22’ di ciascun tempo per consentire di bere; le squalifiche per somma di gialli in partite diverse avverranno solo nel girone e tra 16esimi e quarti.