Calcio in lutto, è morto Alex Manninger: l’ex portiere della Juventus coinvolto in un tragico incidente

Una notizia terribile sconvolge il mondo dello sport: all'età di 48 anni ha perso la vita l'ex portiere austriaco. Il cordoglio della Juve: "Uomo di rari valori"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Una notizia drammatica sconvolge il mondo del calcio. All’età di 48 anni è morto, questa mattina, Alexander Manninger, ex portiere di Juventus, Udinese, Fiorentina e Bologna. Come riferito dalla Bild, Manninger è rimasto coinvolto in un tragico incidente nella regione di Salisburgo che non gli ha lasciato scampo. La sua auto è stata travolta da un treno: per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare.

Juventus, è morto Alex Manninger

In base alle prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto quando le lancette dell’orologio segnavano le 8:20 di questa mattina, giovedì 16 aprile. Lo scontro tra il minivan Volkswagen di Manninger e il treno si è verificato a Nußdorf, in prossimità della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello non sorvegliato.

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Ad avere la peggio è stato l’ex calciatore, mentre – da quanto si apprende – i circa 25 passeggeri del convoglio e il macchinista sono rimasti illesi.

Inutile ogni tentativo di rianimare l’ex portiere

La Bild fa sapere che sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di soccorso della Croce Rossa e i vigili del fuoco. Dopo essere riusciti a estrarre Manninger dalle lamiere del suo veicolo distrutto dall’impetto col treno, i medici hanno provato di tutto per rianimarlo, anche tramite l’uso di un defibrillatore.

Ma ogni tentativo è risultato purtroppo inutile. Sono in corso indagini per stabilire l’esatta dinamica degli eventi che hanno causato l’incidente. L’inchiesta aperta dalla Procura esaminerà ogni dettaglio: dai dati elettronici del minivan su cui l’ex portiere viaggiava da solo al corretto funzionamento del segnale rosso del semaforo che annuncia l’imminente passaggio del treno.

Uno scudetto con la Juventus

La morte improvvisa di Manninger per un incidente stradale è arrivata come una doccia gelata. Solo una settimana fa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, raccontava la sua nuova vita da falegname, ovvero un ritorno al lontano passato e ai tempi in cui non era ancora un calciatore.

Ha militato in diversi club italiani, tra cui Torino, Bologna, Brescia e Siena ma la parentesi più significativa è senza dubbio quella aa Juventus: quattro stagioni in bianconero tra il 2008 e il 2012 prima di trasferirsi in Germania, all’Augusta. Con la ‘Signora’ ha collezionato 27 presenze complessive. In bianconero l’apice dello scudetto vinto nel 2012.

Portiere ‘nomade’, colonna dell’Austria

Nato a Salisburgo nel 1977, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della squadra della sua città, prima di intraprendere un lungo viaggio calcistico in giro per l’Europa, con diverse tappe anche in Italia. Dopo l’esordio con il Vorwärts Steyr, ha vissuto una carriera da vero “nomade del calcio”, difendendo i pali di numerosi club europei e conquistando ovunque la stima di tifosi e compagni grazie a professionalità e affidabilità. Con la Nazionale austriaca ha collezionato 33 presenze tra il 1999 e il 2009, confermandosi per un decennio come uno dei punti fermi del gruppo.

Ha vissuto anche una parentesi fantastica all’Arsenal, facendo parte della storica rosa guidata da Arsène Wenger che vinse la Premier League nella stagione 1997-1998, oltre alla FA Cup. In totale, nel corso della sua carriera, ha indossato la maglia di ben 13 club diversi: l’ultimo è stato il Liverpool, con cui, però, non ha mai giocato.

Il cordoglio di Juventus e Bologna

Con un post su Instragram la Juventus ha reso omaggio a Manninger. “Oggi è un giorno molto triste. Abbiamo perso non solo un grande atleta, ma un uomo di rari valori. Alex Manninger sarà ricordato per l’esempio che ha dato, dentro e fuori dal campo. La Juventus esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore”.

Così, invece, il Bologna su X: “Il Bologna FC 1909 esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Alexander Manninger, che aveva vestito la maglia rossoblù nella stagione 2003-04. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.