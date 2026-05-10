Calcio, Malagò: "Figc? Stiamo completando ragionamenti su elezioni"

“Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio di rispetto nei confronti delle componenti”. Lo ha dichiarato Giovanni Malago’, ex presidente del Coni e candidato della Lega Serie A alla presidenza della Figc, parlando a margine della partenza della ‘Race for the Cure’ al Circo Massimo in merito alla scadenza del 13 maggio per sciogliere la riserva sulla candidatura. “Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente federale prima della data del 13 maggio. Intanto stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica che e’ abbastanza stupefacente. Uno si fa trovare pronto”, ha aggiunto Malago’.