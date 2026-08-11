Calcio, Messina: "Non ammetteremo errori etici degli arbitri"

"Se qualcuno sbaglia pagherà pesantemente. Non ammettiamo che ci possano essere errori sotto l'aspetto etico": lo ha detto all'ANSA Domenico Messina, nuovo direttore tecnico dell'Associazione italiana arbitri

“Se qualcuno sbaglia pagherà pesantemente. Non ammettiamo che ci possano essere errori sotto l’aspetto etico”: lo ha detto all’ANSA Domenico Messina, nuovo direttore tecnico dell’Associazione italiana arbitri, tracciando una linea netta sul comportamento richiesto ai direttori di gara nella nuova stagione calcistica in occasione del raduno di Cascia. Messina ha poi illustrato le novità per la nuova stagione: “Le nuove regole sono state studiate perché si vuole velocizzare il gioco del calcio”.