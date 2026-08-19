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Pallone d’Oro 2026, tutto da rifare: la sua vittoria era data per scontata, ma il trionfo della Spagna ai Mondiali ha rimescolato le carte

Leo Messi è tornato in cima alla classifica del premio calcistico individuale più ambito, ma potrebbe esserci delle sorprese incredibili

2 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

All’alba del Mondiale 2026, la corsa al Pallone d’Oro 2026 sembrava una cosa già decisa, con la vittoria quasi certa di Ousmane Dembelè per il secondo anno consecutivo, dominatore in Francia e in Europa con il suo Paris Saint Germain. E invece la kermesse che ha incoronato la Spagna campione del mondo, a distanza di 16 anni dall’ultima volta, ci ha regalato uno stravolgimento totale delle probabilità di vittoria del premio calcistico individuale più ambito.

A guidare ora la classifica, un po’ a sorpresa (ma neanche tanto, a dire il vero) è Leo Messi, autore sì di una prestazione decisamente opaca in finale (come tutto il resto della nazionale Argentina) ma anche di 8 gol e 4 assist, tra cui diversi decisivi per i rocamboleschi passaggi del turno dell’albiceleste. Ma non è l’unico in corsa…

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate la nostra disamina su chi potrebbe vincere il pallone d’oro 2026. E secondo voi chi sarà?

Pallone d’Oro 2026, tutto da rifare: la sua vittoria era data per scontata, ma il trionfo della Spagna ai Mondiali ha rimescolato le carte Ansa

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