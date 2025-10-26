Padova-Juve Stabia 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Padova-Juve Stabia va in scena allo Stadio Euganeo di Padova, match valido per la 9a giornata della Serie B 2025-26. Sfida tra veneti undicesimi in classifica con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 8 gol fatti e 9 subiti) e campani settimi a quota 13 (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 10 gol fatti e 8 subiti).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Calcio Padova-Juve Stabia
- Statistiche e curiosità del match
- Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Calcio Padova e Juve Stabia arrivano con lo stesso bottino recente: 10 punti nelle ultime cinque. I biancoscudati hanno ritrovato concretezza, le Vespe alternano cinismo e brillantezza esterna.
|Calcio Padova
|ok
|ok
|x
|ko
|ok
|Juve Stabia
|ok
|x
|ok
|ko
|ok
Dettaglio risultati:
- Calcio Padova
Padova–Virtus Entella 2-1; Monza–Padova 0-1; Padova–Avellino 2-2; Bari–Padova 2-1; Catanzaro–Padova 0-1
- Juve Stabia
Spezia–Juve Stabia 1-3; Catanzaro–Juve Stabia 2-2; Juve Stabia–Mantova 2-1; Carrarese–Juve Stabia 3-0; Juve Stabia–Avellino 2-0
L’arbitro di Calcio Padova-Juve Stabia
Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà Volpi, AVAR Del Giovane. Nella stagione 2025/26 l’arbitro Allegretta ha diretto 4 incontri: 1 rigore assegnato, media di 4,0 ammonizioni a partita, nessuna espulsione; 110 falli fischiati complessivi.
- Arbitro: ALLEGRETTA
- Assistenti: BITONTI – ZEZZA
- IV: CALZAVARA
- VAR: VOLPI (on-site Stadio Euganeo)
- AVAR: DEL GIOVANE (on-site Stadio Euganeo)
Statistiche e curiosità del match
Il confronto tra Padova e Juve Stabia torna a far scintille in cadetteria. Il bilancio storico recente è in equilibrio, ma i veneti hanno costruito allo Stadio Euganeo un fortino contro le Vespe.
Entrambe arrivano da un filotto positivo: dopo un avvio lento, hanno cambiato passo nelle ultime cinque giornate, con vittorie pesanti e una ritrovata solidità difensiva.
Tra i protagonisti attesi spiccano Mattia Bortolussi, riferimento offensivo biancoscudato sempre dentro l’area, e Giuseppe Leone, regista campano che ispira e intercetta. Sullo sfondo, una suggestione: entrambe sono reduci da successi con porta inviolata e inseguono la continuità.
- Precedenti in equilibrio in Serie B: 2 vittorie per parte e 2 pareggi nei 6 incroci tra il 2011 e il 2014.
- Allo stadio Euganeo il Padova è imbattuto contro la Juve Stabia (2 vittorie, 1 pareggio) e insegue il terzo successo interno di fila, impresa che manca in B dai tempi del trittico 2010-2012 (allora contro il Cittadella).
- Rimonta di forma: dopo lo start senza vittorie (1 pareggio e 2 sconfitte per i veneti; 3 pareggi per i campani), entrambe hanno messo insieme 10 punti nelle ultime cinque. Solo il Modena ha fatto meglio nel periodo; 10 anche il Monza.
- Ultimo turno da clean sheet: Padova 1-0 e Juve Stabia 2-0; i veneti puntano a due successi consecutivi senza gol subiti in B come non accade dal 2013, i campani dal 2019/20.
- Pressing e riaggressione: il Padova è primo per conclusioni (13) e gol (2) dopo recupero offensivo; la Juve Stabia è tra le ultime per tiri dopo riaggressione ed è ancora a secco di reti da queste situazioni.
- Uomini chiave: Mattia Bortolussi è tra i migliori “rookie” del torneo (3 reti) e domina per tocchi in area e tiri nello specchio in casa Padova; per le Vespe Giuseppe Leone brilla per passaggi riusciti nell’ultimo terzo e per recuperi/intercetti.
Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Juve Stabia
Possesso più alto per la Juve Stabia (53,9%) contro il 47,3% del Padova, ma i veneti tirano con maggiore precisione (50,8% di tiri nello specchio contro 42,4%). Le difese tengono: 9 gol subiti Padova (1,1 a gara), 8 le Vespe (1,0 a partita). Disciplina: più gialli per gli ospiti. In avanti, spiccano Bortolussi (3) e Candellone (3). Tra i rifinitori guidano Varas (2) e Maistro (2). Tra i più impiegati, i portieri Fortin e Confente toccano i 720’.
|Calcio Padova
|Juve Stabia
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|4
|Gol totali segnati
|8
|10
|Gol totali subiti
|9
|8
|Media gol subiti per partita
|1,1
|1,0
|Percentuale possesso palla
|47,3
|53,9
|Tiri nello specchio della porta
|34
|28
|Percentuale di tiri in porta
|50,8
|42,4
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|23
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Bortolussi 3
|Candellone 3
|Top assistman
|Varas 2
|Maistro 2
|Giocatore più falloso
|Pietro Fusi 22
|Lorenzo Carissoni 19
|Giocatore più presente
|Mattia Fortin 8
|Alessandro Confente 8
|Giocatore con più minuti
|Fortin 720
|Confente 720
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Juve Stabia?
-
La partita è in programma per la 9a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Calcio Padova-Juve Stabia?
-
Allo Stadio Euganeo di Padova.
- Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Juve Stabia?
-
Dirige Claudio Giuseppe Allegretta. VAR Volpi, AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.