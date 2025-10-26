Padova-Juve Stabia 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata: analisi, statistiche, ultimi risultati e curiosità su Calcio Padova-Juve Stabia. Arbitro, dove si gioca e dati chiave per leggere la partita.

Padova-Juve Stabia va in scena allo Stadio Euganeo di Padova, match valido per la 9a giornata della Serie B 2025-26. Sfida tra veneti undicesimi in classifica con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 8 gol fatti e 9 subiti) e campani settimi a quota 13 (3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 10 gol fatti e 8 subiti).

Le ultime partite giocate

Calcio Padova e Juve Stabia arrivano con lo stesso bottino recente: 10 punti nelle ultime cinque. I biancoscudati hanno ritrovato concretezza, le Vespe alternano cinismo e brillantezza esterna.

Calcio Padova ok ok x ko ok Juve Stabia ok x ok ko ok

Dettaglio risultati:

Calcio Padova

Padova–Virtus Entella 2-1; Monza–Padova 0-1; Padova–Avellino 2-2; Bari–Padova 2-1; Catanzaro–Padova 0-1

Juve Stabia

Spezia–Juve Stabia 1-3; Catanzaro–Juve Stabia 2-2; Juve Stabia–Mantova 2-1; Carrarese–Juve Stabia 3-0; Juve Stabia–Avellino 2-0

L’arbitro di Calcio Padova-Juve Stabia

Arbitra Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà Volpi, AVAR Del Giovane. Nella stagione 2025/26 l’arbitro Allegretta ha diretto 4 incontri: 1 rigore assegnato, media di 4,0 ammonizioni a partita, nessuna espulsione; 110 falli fischiati complessivi.

Arbitro: ALLEGRETTA

ALLEGRETTA Assistenti: BITONTI – ZEZZA

BITONTI – ZEZZA IV: CALZAVARA

CALZAVARA VAR: VOLPI (on-site Stadio Euganeo)

VOLPI (on-site Stadio Euganeo) AVAR: DEL GIOVANE (on-site Stadio Euganeo)

Statistiche e curiosità del match

Il confronto tra Padova e Juve Stabia torna a far scintille in cadetteria. Il bilancio storico recente è in equilibrio, ma i veneti hanno costruito allo Stadio Euganeo un fortino contro le Vespe.

Entrambe arrivano da un filotto positivo: dopo un avvio lento, hanno cambiato passo nelle ultime cinque giornate, con vittorie pesanti e una ritrovata solidità difensiva.

Tra i protagonisti attesi spiccano Mattia Bortolussi, riferimento offensivo biancoscudato sempre dentro l’area, e Giuseppe Leone, regista campano che ispira e intercetta. Sullo sfondo, una suggestione: entrambe sono reduci da successi con porta inviolata e inseguono la continuità.

Precedenti in equilibrio in Serie B: 2 vittorie per parte e 2 pareggi nei 6 incroci tra il 2011 e il 2014.

Allo stadio Euganeo il Padova è imbattuto contro la Juve Stabia (2 vittorie, 1 pareggio) e insegue il terzo successo interno di fila, impresa che manca in B dai tempi del trittico 2010-2012 (allora contro il Cittadella).

il è imbattuto contro la (2 vittorie, 1 pareggio) e insegue il terzo successo interno di fila, impresa che manca in B dai tempi del trittico 2010-2012 (allora contro il Cittadella). Rimonta di forma: dopo lo start senza vittorie (1 pareggio e 2 sconfitte per i veneti; 3 pareggi per i campani), entrambe hanno messo insieme 10 punti nelle ultime cinque. Solo il Modena ha fatto meglio nel periodo; 10 anche il Monza .

ha fatto meglio nel periodo; 10 anche il . Ultimo turno da clean sheet: Padova 1-0 e Juve Stabia 2-0; i veneti puntano a due successi consecutivi senza gol subiti in B come non accade dal 2013, i campani dal 2019/20.

1-0 e 2-0; i veneti puntano a due successi consecutivi senza gol subiti in B come non accade dal 2013, i campani dal 2019/20. Pressing e riaggressione: il Padova è primo per conclusioni (13) e gol (2) dopo recupero offensivo; la Juve Stabia è tra le ultime per tiri dopo riaggressione ed è ancora a secco di reti da queste situazioni.

è primo per conclusioni (13) e gol (2) dopo recupero offensivo; la è tra le ultime per tiri dopo riaggressione ed è ancora a secco di reti da queste situazioni. Uomini chiave: Mattia Bortolussi è tra i migliori “rookie” del torneo (3 reti) e domina per tocchi in area e tiri nello specchio in casa Padova; per le Vespe Giuseppe Leone brilla per passaggi riusciti nell’ultimo terzo e per recuperi/intercetti.

Le statistiche stagionali di Calcio Padova e Juve Stabia

Possesso più alto per la Juve Stabia (53,9%) contro il 47,3% del Padova, ma i veneti tirano con maggiore precisione (50,8% di tiri nello specchio contro 42,4%). Le difese tengono: 9 gol subiti Padova (1,1 a gara), 8 le Vespe (1,0 a partita). Disciplina: più gialli per gli ospiti. In avanti, spiccano Bortolussi (3) e Candellone (3). Tra i rifinitori guidano Varas (2) e Maistro (2). Tra i più impiegati, i portieri Fortin e Confente toccano i 720’.

Calcio Padova Juve Stabia Partite giocate 8 8 Numero di partite vinte 3 3 Numero di partite perse 3 1 Numero di partite pareggiate 2 4 Gol totali segnati 8 10 Gol totali subiti 9 8 Media gol subiti per partita 1,1 1,0 Percentuale possesso palla 47,3 53,9 Tiri nello specchio della porta 34 28 Percentuale di tiri in porta 50,8 42,4 Numero totale di cartellini gialli 14 23 Numero totale di cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Bortolussi 3 Candellone 3 Top assistman Varas 2 Maistro 2 Giocatore più falloso Pietro Fusi 22 Lorenzo Carissoni 19 Giocatore più presente Mattia Fortin 8 Alessandro Confente 8 Giocatore con più minuti Fortin 720 Confente 720

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Calcio Padova-Juve Stabia? La partita è in programma per la 9a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Calcio Padova-Juve Stabia? Allo Stadio Euganeo di Padova. Chi è l’arbitro di Calcio Padova-Juve Stabia? Dirige Claudio Giuseppe Allegretta. VAR Volpi, AVAR Del Giovane.

