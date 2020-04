Calcio, quando la ripresa dopo il Coronavirus? I diktat dell'Europa

Il calcio continua a interrogarsi sul suo futuro nei prossimi mesi e sulla ripresa dei campionati. Lo ha fatto mercoledì a livello nazionale, con il vertice tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i massimi organismi calcistici italiani, e in queste ore e questi giorni lo farà anche a livello continentale. Con l'Europa intenzionata a terminare i campionati sospesi entro la data del 31 luglio. Costi quel che costi, anche a rischio di non tornare più in campo per il 2019-2020.

Queste le intenzioni espresse dai rappresentanti delle Leghe europee e quelli dell'Eca (Associazione dei Club Europei, attualmente presieduta da Andrea Agnelli), in vista di una riunione che il Comitato Esecutivo della Uefa terrà nella giornata di giovedì. L'esigenza di chiudere entro il 31 luglio rientra nel progetto di terminare Champions League e Europa League entro fine agosto. Il che conduce alla necessità che anche i campionati abbiano un esito.

Una situazione potenzialmente spinosa, che sarà trattata dai vertici della Uefa con tutta l'intenzione di arrivare a un punto già nel corso di questo giovedì. Obiettivo del Comitato Esecutivo sarà quindi quello di fissare i criteri che determineranno le qualificazioni alle prossime competizioni continentali.

Le squadre che parteciperanno alle coppe europee nel 2020-2021 andranno stabilite in maniera chiara e non più modificabile, a seconda di ciò che le singole federazioni decideranno. In particolare se alcuni campionati non riprenderanno più.

La data intorno a cui ruota tutto è quella del 3 agosto: in quel giorno dovranno essere disponibili le liste delle qualificate alle coppe della prossima stagione.

La stessa Uefa ha imposto tale limite, che dovrà essere recepito dalle federazioni. A partire da questo balla il destino dei campionati europei, serie A inclusa.

Sospensioni per Coronavirus o meno.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 00:01