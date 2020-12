Calcio, S. Inzaghi: "Quella di Benevento sfida particolare"

La Lazio di Simone inazghi, affronterà domani, nel turno infrasettimanale, il Benevento allanato dal fratello Filippo.

Il tecnico ha parlato della speciale sfida di “famiglia” a Lazion Style Channel: “Domani contro il Benevento senz’altro sarà una sfida particolare per me. Giocare da avversario contro mio fratello è sempre molto emozionante”.

E poi sul match: “Sarà una partita difficile da affrontare come tutte: il Benevento e la Lazio vengono da due sconfitte immeritate per quanto fatto in campo, ma ognuno cercherà di fare del proprio meglio. Noi dobbiamo migliorare la nostra situazione in classifica”.

OMNISPORT | 14-12-2020 14:42