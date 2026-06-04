Quanta nebbia attorno alle dirigenze – Che differenza c’è tra Direttore tecnico e direttore sportivo?

Dopo l’ennesima stagione deludente, il Milan ha operato un repulisti societario con pochi precedenti nella storia del calcio moderno. Lunedì 25 maggio, in un solo colpo, Redbird ha lasciato a casa il direttore sportivo, il direttore tecnico e l’amministratore delegato, oltre all’allenatore della prima squadra maschile e tutto il suo staff tecnico.
Anche tornando molto indietro con la memoria, una tale tabula rasa, almeno a questo livello, non si era mai vista in Italia. In blocco sono stati spazzati via sostanzialmente tutti gli organi che permettono a una squadra di funzionare.
Ma che differenza c’è da tra tutte queste figure? E come cambiano tra l’Italia e il resto d’Europa? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione dettagliata.