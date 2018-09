Il calcio tradizionale soppiantato dagli eSport? Ecco il motivo

È una notizia che a molti farà accapponare la pelle: un giorno non lontano gli sport tradizionali, calcio in testa, si troveranno ad essere soppiantati dagli eSport. È un movimento oramai evidente, una rivoluzione in atto che non si muove più nemmeno tanto lentamente. Basti pensare a quelle scuole americane dove già è possibile scegliere una disciplina elettronica invece dei più tradizionali basket e football.

Il calcio tradizionale soppiantato dagli eSport? I numeri parlano chiaro

Cosa sta succedendo dunque? Un’idea la danno innanzitutto i numeri: la recente finale della FIFA eWorld Cup 2018, che lo scorso agosto ha raggiunto ben 29 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. Numeri da capogiro che confermano un trend positivo che, rispetto alla finale 2017, si è incrementato del 400%. Non a caso il cofondatore della Electronic Sports and Gaming Law, Bryce Blum, ha profetizzato che il 2050 sarà l’anno entro il quale le discipline elettroniche avranno effettuato il sorpasso su quelle tradizionali.

Non più terra, corsa e sudore ma mouse, joypad e tastiera. È impossibile non accorgersi che il movimento eSport coinvolga ormai gran parte delle nuove generazioni, che si sentono sempre più distanti dal calcio o da altri sport classici. I videogiochi non sono più destinati soltanto al giocatore attivo, ma trovano spazio nuove figure, che sono quelle che fanno muovere il business: i tifosi. Sono loro infatti a sborsare soldi per eventi, competizioni e abbonamenti Twitch.

Ormai il successo di un videogame non si valuta più soltanto in termini di copie vendute, ma anche alla capacità di diventare un eSport, grazie al pubblico che riesce a spostare, alle schiere di appassionati, agli e-sportivi ed influencer di primo piano che si dedicano ad esso. In pratica, in pochi anni andare ad assistere ad una competizione esportiva non sarà più cosa così insolita come forse potrebbe diventare l’andare allo stadio…

HF4 | 21-09-2018 13:30