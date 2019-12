Calcio violento: daspo e denunce per tifosi di Torino, Napoli e Inter

Nella mattinata è partita una maxi operazione, da parte della Polizia di Stato di Torino contro diversi ultrà di Torino, Napoli e Inter. Nello specifico, partite le notifiche ai danni di 75 tifosi del gruppo “Torino Hooligans”, di 32 supporter partenopei e otto nerazzurri.

Dei 75 daspo emessi dal Questore di Torino, 71 sono stati denunciati in stato di libertà per violenza privata, aggravata, travisamento, porto di strumenti atti ad offendere, accensione e lancio di artifizi pirotecnici, rissa, nonché violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.

Sono state, inoltre, adottate circa 500 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dello stadio per un ammontare complessivo di oltre 80 mila euro.

Notificati inoltre provvedimenti di sospensione della licenza, ex art.100 Tulps, relativi a ben tre locali pubblici solitamente frequentati dagli ultrà incriminati.

Oltre ai daspo nei confronti del gruppo “Torino Hooligans”, la Polizia di Stato ha denunciato anche 32 supporter del Napoli e otto tifosi dell’Inter. La motivazione? Si sarebbero resi protagonisti di condotte criminose adottate in occasione delle gare Torino-Napoli, andate in scena il 6 ottobre, e del match dello scorso 23 novembre Torino-Inter.

Come riportato da Adnkronos, sempre in mattinata, la Digos di Torino, supportata dagli uffici di Mantova, Piacenza e Brescia, ha eseguito 11 perquisizioni nei confronti dei presunti responsabili degli incidenti andati in scena sugli spalti della curva Primavera durante il match Torino-Inter.

L’indagine avrebbe evidenziato una notevole contrapposizione tra il gruppo “Torino Hooligans” e le altre fazioni del tifo granata presenti nella curva Maratona.

SPORTAL.IT | 11-12-2019 09:36