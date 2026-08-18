Squadre di serie A sempre più attive: il nuovo esterno rossonero ha effettuato le visite mediche, i bianconeri chiamati a muoversi per il centrocampista ivoriano. E Lotito pensa a Maurito

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Quasi dormiente per oltre un mese, il mercato di serie A si è acceso in questa seconda metà di agosto: oggi attivissimo il Milan, che ha visto Moreira effettuare le visite mediche, mentre la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Vicario dal Tottenham ed è ora chiamato a sciogliere i dubbi su Kessie. L’Inter non sta ferma e parla col Liverpool di Jones, mentre la Roma attende l’ex Porto Mora. Novità anche per Napoli, Torino, Sassuolo e Lazio: i biancocelesti possono riportare Icardi in Italia.

Milan: visite mediche per Moreira, via Odogu

Amorim sta per abbracciare il suo nuovo esterno, tutto dribbling e velocità: Moreira ha effettuato oggi le visite mediche, il Milan pagherà allo Strasburgo 50 milioni di euro che potrebbero diventare addirittura 65 in base ai bonus. Domani la firma del portoghese, intanto i rossoneri spediscono il difensore Odogu al Tolosa in prestito secco.

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Juve: ufficiale Vicario, ora Kessie

La Juventus ha annunciato in via ufficiale l’ingaggio di Vicario: il portiere arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto a una cifra che potrà variare dagli 8 ai 10 milioni di euro. Risolta la questione portiere, il trio Carnevali-Massara-Ottolini deve prendere una decisione finale su Kessie, che ha ricevuto un’offerta dall’Al-Ittihad: per la Juve è il momento di agire. Intanto il difensore del Parma Circati, accostato ai bianconeri nelle scorse settimane, è invece destinato all’estero: l’australiano è finito nel mirino del Benfica.

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Inter-Liverpool: si parla di Jones

L’Inter ha ufficialmente avviato i colloqui con il Liverpool per Jones: la trattativa è appena iniziata ma i nerazzurri sono fiduciosi di poter mettere le mani sul centrocampista desiderato da Chivu. Intanto Marotta ha blindato Pio Esposito: per il centravanti contratto fino al 2031 con aumento di ingaggio, guadagnerà 3 milioni di euro più bonus.

Roma, i dettagli dell’affare Mora

Quanto alle uscite, i nerazzurri aspettano una mossa della Roma per Luis Henrique, ma in casa giallorossa oggi è stato il giorno di Mora: chiuso l’affare col Porto a 25 milioni di euro più bonus, ma i giallorossi pagheranno altri 20 milioni al club lusitano in caso di cessione futura del talento classe 2007. Nel contratto del trequartista una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il d.s. D’Amico, intanto, spera di poter fare cassa con le cessioni di Soulé e Robinio Vaz.

Icardi torna in A con la Lazio?

Nell’altra metà della Capitale è caccia a un attaccante: la Lazio fa sul serio per Icardi Icardi e ha avviato i contatti con l’ex Galatasaray (è libero a parametro zero), l’alternativa all’ex capitano dell’Inter è rappresentata da Pinamonti del Sassuolo. Maurito prenderebbe il posto in rosa di Ratkov, su cui è forte l’interesse di Stella Rossa e Southampton.

Napoli: ecco Badiashile, Lang parte?

Il Napoli aspetta Badiashile, l’affare col Chelsea è stato concluso con un prestito da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni: domani le visite mediche del difensore a Villa Stuart. La mossa di abbassare la valutazione di Lang – il club di De Laurentiis oggi accetterebbe anche meno dei 27 milioni di euro chiesti a inizio mercato – pare funzionare: Galatasaray e Ajax sono tornate a farsi sotto per l’olandese. La partenza dell’ex Psv libererebbe uno slot nella lista serie A per un attaccante: Gabriel Jesus resta il sogno del d.s. Manna. Ancora più vicina della cessione di Lang è quella di Ngonge, sul quale è piombato con decisione il Monza.

Il Torino vuole Sebastiano Esposito

Il Como continua a fare pressione alla Fiorentina per Kean, ma i viola per ora sono fermi sul no alla proposta da 30 milioni di euro del club lariano. Tra gli altri club di serie A attenzione al Torino, che si è inserito nella crisi tra il Cagliari e Sebastiano Esposito: la società granata è pronto a prelevare l’attaccante scuola Inter in prestito con diritto di riscatto, Cairo attende ora una risposta dai sardi. Attivissimo, infine, il Sassuolo, vicino ad un doppio colpo: oltre al difensore belga Leysen, ormai acquistato dal Saint Gilloise, i neroverdi vogliono anceh Belghali dal Verona. L’Hellas potrebbe presto cedere anche il portiere Montipò al Venezia.