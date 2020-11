Calciomercato 2.0, come è cambiato questo mondo grazie ai social

“Sicuramente 20 anni fa non avrei avuto modo di ricevere alcune soffiate e fare il lavoro come lo faccio oggi”.

È questa l’opinione di Gianluca Di Marzio, tra i più influenti giornalisti specializzati in calciomercato, in una sua recente live ospitata sul suo profilo Instagram, parlando di come i social media abbiano effettivamente cambiato il mondo del giornalismo e in particolare l’ecosistema della narrazione del calcio.

I social permettono di rompere la barriera tra atleta e tifoso, ma anche tra giornalista e lettore, se non possibile informer, come successe proprio a Di Marzio quando ricevette una soffiata dal lavapiatti di un ristorante in cui era riunita tutta la dirigenza della Juventus e gli agenti di Tevez per chiudere l’affare.

Una mail notturna mandata agli indirizzi di Di Marzio per raccontare l’episodio. Senza una comunicazione così dinamica non sarebbe stato possibile.

Ma i social sono stati anche un ottimo strumento di intrattenimento durante il lockdown con interessanti live Instagram realizzate direttamente da calciatori o grandi ex.

Nuovi strumenti che hanno già rivoluzionato il mondo della comunicazione sportiva e che godranno di maggiore centralità anche nei prossimi anni. È soprattutto di questo e di calciomercato e procuratori 2.0 che si parlerà al prossimo evento in cui saranno presenti Gianluca Di Marzio e Federico Marchetti di Sky Sport insieme all’agente Federico Pastorello. L’appuntamento è fissato sul palco virtuale del Social Football Summit il 18 marzo: un incontro in live streaming a cui sarà possibile partecipare in maniera gratuita previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento.

VIRGILIO SPORT | 12-11-2020 10:48