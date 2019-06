Filippo Inzaghi ha trovato un accordo con il Benevento e l'anno prossimo allenerà in serie B Il comunicato della società : Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il sig Filippo Inzaghi per la conduzione tecnica della Prima Squadra. il Benevento tenterà nuovamente di arrivare in serie A nella prossima stagione e una delle principali concorrenti dei giallorossi è il Frosinone dell'ex compagno Nesta.

Attraverso un video pubblicato sull'account Twitter del Milan, Marco Giampaolo si è presentato ai tifosi rossoneri : Ho lavorato sodo per ottenere questa opportunità, sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare. Il Milan è uno dei club più importanti d'Europa e per me è un'enorme opportunità. Fanno capire cosa vuol dire giocare lavorare per il Milan. La storia del Milan racconta di un club che ha sempre ricercato la bellezza, l'estetica oltre al risultato.

Negli ultimi giorni Borja Valero è stato accostato con insistenza alla Fiorentina, ma potrebbe non essere l'unico ritorno in casa viola. Secondo il Corriere Fiorentino, anche Emiliano Viviano starebbe pensando di tornare a Firenze. Nello scacchiere della Fiorentina Viviano rappresenterebbe la riserva di Lafont, con Dragowski pronto a partire per l'Inghilterra, dove il Wolverhampton pare abbia offerto 11 milioni di euro bonus esclusi.

Le voci che arrivano dall'Olanda sono chiare : Matthijs De Ligt la prossima stagione giocherà alla Juventus e i bianconeri avrebbero già presentato un'offerta da 70 milioni di euro all'Ajax. Uno scenario clamoroso dato che fino a pochi giorni fa De Ligt sembrava essere a un passo dall'approdo al Paris Saint Germain e si era anche parlato di un forte interesse del Barcellona. Ma il direttore della Juve non chiamerebbe me senza passare prima dal Chelsea.

Uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata del Torino è senza dubbio quello di Simone Verdi. La pista si era raffreddatat dopo la richiesta di De Laurentiis ma, il presidente degli azzurri ha aperto al prestito oneroso di circa 5 milioni di euro.

Alla ricerca di una spalla ideale per Leonardo Pavoletti, il Cagliari negli scorsi giorni ha messo nel mirino Eder. Nelle scorse settimane anche Defrel e Caprari erano stati accostati al Cagliari ma Eder è in netto vantaggio sui due doriani.

Dopo aver completato lo scacchiere dirigenziale con l'innesto di Frederic Massara come Direttore Sportivo, il Milan può finalmente concentrarsi sul mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore che possa colmare il vuoto lasciato da Cristian Zapata e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbero individuato in Ozan Kabak il sostituto ideale. Nato ad Ankara nel 2000, Kabak è un difensore abile nel gioco aereo e dalla struttura fisica imponente.

Cosa è successo ieri venerdì 21 giugno 2019

Virgilio Sport - 22-06-2019 | 12:59