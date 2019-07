Mauro Icardi è rimasto solo. Maurito continua a ribadire di voler aspettare la Juventus ma il Napoli insiste, sperando che, alla fine, il 26enne attaccante accetti la generosa proposta del club partenopeo, attualmente il più convinto a dargli una possibilità importante e con il quale avrebbe comunque la possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. Insigne è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti qua ha raccontato.

Brusca frenata nella trattativa tra la Roma e il Tottenham per Alderweireld. Secondo il Corriere dello Sport, la proposta degli Spurs non avrebbe convinto i dirigenti del club giallorosso, complice l'elevata quotazione del difensore belga. L'offerta sarebbe stata pari a 23 milioni di euro , oltre al cartellino del 30enne Alderweireld , per il giovane Zaniolo.

Si vocifera di una nuova proposta per convincere il Manchester United a cedere il centravanti belga, ossia un prestito oneroso pari a 20 milioni di euro e due rate successive da circa 25/30 milioni di euro l'una. Un'offerta che, tuttavia, non dovrebbe smuovere la situazione, considerato che i Red Devils continuano a ribadire di volere, per Rumelu Lukaku, 83 milioni di euro in un'unica soluzione. L'Inter ha necessità di dare ad Antonio Conte gli attaccanti che ha chiesto.

Momento decisivo per il futuro di James Rodriguez. Il colombiano, nei prossimi giorni. Il Real Madrid punterebbe a chiudere la questione prima del suo rientro. Il club blanco chiede una cessione a titolo definitivo mentre il Napoli punta su un prestito oneroso.

Si torna a parlare di Neymar. Attraverso intermediari, il Barça avrebbe fatto sapere al PSG che sarebbe disposta ad offrire 40 milioni di euro, oltre ai cartellini di Coutinho e Dembélé, per Neymar. La proposta non sembrerebbe convincere i vertici del PSG che vorrebbero solo cash.

La telenovela legata a Matthijs De Ligt è giunta alla conclusione. Un finale dolce per il popolo bianconero, nelle prossime ore, a Torino per visite mediche e presentazione ufficiale alla stampa. Un'operazione economicamente importante. Al giocatore, netti, a stagione. In uscita anche Sami Khedira.

Bale è fuori dal nuovo progetto del Real Madrid di Zidane. Sulle sue tracce ci sarebbe, il Tottenham, ossia la squadra con cui è diventato grande. Un'operazione che dovrebbe portare nelle casse del Real Madrid circa 50/60 milioni di euro. Attenzione anche al Manchester United, altro club che sarebbe interessato alle prestazioni di Bale.

Cosa è successo ieri lunedì 15 luglio 2019

Virgilio Sport - 16-07-2019 | 11:30