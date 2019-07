Oltre a Nainggolan e Icardi, anche Ivan Perisic lascerà l'Inter. Il croato non rientra nei piani di Antonio Conte ma al momento non sono arrivate offerte alla società. Per sostituire Perisic, Marotta starebbe pensando a uno tra Darmian, Kolarov ed Emerson Palmieri.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è previsto un incontro tra Duvan Zapata e l'Atalanta. Il veloce colombiano è molto richiesto sul mercato ma gli orobici gli aumenteranno il contratto da 1.5 a 2 milioni di euro l'anno più eventuali bonus.

Dal ritiro di Pejo ha parlato Tommaso Giulini : L'idea di essere il presidente del Cagliari nell'anno del centenario mi riempie di emozione e aumenta il senso di responsabilità. Poi prevale l'ambizione di creare un grande futuro per questa società.

Oltre all'innesto di Gonzalo Higuain, la Roma vorrebbe arricchire il reparto offensivo con Suso. Se i capitolini non dovessero accettare di lasciare ai rossoneri uno tra Shick e Under, sarà difficile che la trattativa per Suso si sblocchi. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile approdo di Luka Modric al Milan e Giampaolo, non l'ha escluso : Dovete chiedere a Maldini.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato di Bennacer : Ismael è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno. Siamo felici per lui, felici del suo successo. Vuole arrivare in alto e ci riuscirà. Lui si rialza e va ancora a recuperare il pallone.

Ai microfoni de 'La Stampa ', Miralem Pjanic ha commentato i primi allenamenti con Maurizio Sarri : Sono giorni intensi, il modo di lavorare è differente : si vede che è molto preparato e la squadra sta provando a produrre cosa ci chiede. Il rapporto tra Pjanic e Allegri non sembrava essere dei migliori e si era parlato anche della volontà del giocatore di trasferirsi : Mai venuto in mente : con Allegri il rapporto era incredibile e ci ridevamo su.

Dopo un'annata altalenante, Mario Rui era pronto a lasciare Napoli. Sulle sue tracce c'erano Milan e Benfica ma, Torino. Però, il terzino portoghese sembra destinato a rimanere in azzurro : Carlo Ancelotti crede molto in lui e lo stesso è pronto a rilanciarsi all'ombra del Vesuvio. Mario Rui si giocherà la maglia con Ghoulam, che deve ancora ritrovare la condizione migliore.

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina vorrebbe puntellare il reparto offensivo con l'innesto di Keita Balde. I viola hanno l'accordo con il Monaco sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto ma il giocatore vorrebbe lasciare il Principato solo a titolo definitivo.

Ai microfoni di Videolina, Mario Passetti ha parlato del mercato del Cagliari : L'obiettivo è trovare giocatori per migliorare, non tanto per fare. Chiosa sulla cessione di Barella : Credo che nelle dinamiche di mercato sono tre le parti che devono beneficiare dei vantaggi.

Angel Correa potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan già nei prossimi giorni. Il tecnico del Milan ha parlato di mercato poco prima di prendere il volo per l'inizio dell'International Champions Cup : Ho grande fiducia nei miei dirigenti e nel loro lavoro. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo.

Cosa è successo ieri sabato 20 luglio 2019

Virgilio Sport - 21-07-2019 | 13:04