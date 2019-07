C'è un altro ostacolo, insieme alla valutazione del suo cartellino reputata eccessiva dalla Cagliari, sulla strada che dovrebbe portare Gregoire Defrel dalla Roma in Sardegna. Sul francese ex Sassuolo, che nell'ultima stagione i giallorossi hanno girato in prestito alla Sampdoria, si è fiondato l'Aston Villa. Per Defrel si tratterebbe della prima esperienza fuori dall'Italia.

C ’ era una volta un Milan che restituiva al mittente i calciatori dopo la visita medica : celebre il caso di Aly Cissokho, che dieci anni fa sembrava pronto per passare dal Porto ai rossoneri ma che venne bocciato per presunti problemi ai denti. Adesso c ’ è un Milan che, oltre a essere fuori dalla Coppe Europee, si vede rimandare a casa André Silva dal Monaco.

Con Beppe Marotta e l'Inter i rapporti si sono incrinati da tempo, secondo indiscrezioni di stampa, una disponibilità indubbia nell'accogliere nel suo progetto Mauro Icardi e gestire Wanda Nara. L'irritazione della Nara, è ormai nota considerati i post su Instagram pubblicati nelle ultime ore. L'Inter e Marotta non lasceranno andare Mauro per meno di 60 milioni, e a Wanda sta capire quale strada sia la migliore da intraprendere, per non penalizzare troppo in termini di ingaggio il marito.

Il futuro di Perisic potrebbe essere in Ligue 1. Il Monaco, dopo i problemi nella trattativa con André Silva del Milan, starebbero pensando di provare a strappare il craoto all'Inter. Bayern Monaco e PSG starebbero provando a capire se esistano o meno le condizioni economiche per intavolare una trattativa con l'Inter. Per il nazionale croato, il club nerazzurro vorrebbe non meno di 35 milioni di euro.

Gonzalo Higuain è in stand-by. Con Gonzalo Higuain deciso a restare, attenzione al nome di Paulo Dybala. Paulo Dybala diventerebbe la stella assoluta del club inglese, alla disperata ricerca di una stella da cui ripartire alla conquista della Premier League e dell ’ Europa. La Juventus valuta il cartellino di Paulo Dybala non meno di 80 milioni di euro. Domenica, terminate le vacanze dopo gli impegni in Copa America, Paulo Dybala tornerà a disposizione.

Il Genoa è pronto ad un grande acquisto. Secondo Sky Sport, il patron Preziosi sarebbe vicino all'acquisto di Lucas Silva. Centrocampista brasiliano di grande qualità, gioca nel Cruzeiro ma è di proprietà del Real Madrid. Con la casacca del Cruzeiro ha vinto, due edizioni della Coppa del Brasile.

Nella giornata di oggi, De Rossi festeggia il suo compleanno numero 36. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex bandiera giallorossa dovrebbe festeggiare il suo compleanno in volo. Lo aspettano in Argentina per la sua nuova avventura al Boca Juniors. Il futuro compagno di squadra Fabra è diventato argentino, liberando così il posto da extracomunitario che verrà preso proprio dal Campione del Mondo 2006.

Cosa è successo ieri martedì 23 luglio 2019

Virgilio Sport - 24-07-2019 | 11:10