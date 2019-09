Calciomercato estivo 2019, tutte le trattative e scambi del 31 agosto 2019

Calciomercato estivo 2019, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

E qui entra il grande quesito di mercato : la titolarità e la ritrovata vena realizzativa del Pipita rendono ancora meno centrale Paulo Dybala nel progetto bianconero ? Questa squadra dispone di grandi giocatori, Higuain evidentemente è più abituato a giocare in quel ruolo rispetto a Dybala. Ma prossimamente Dybala troverà molto più spazio, ha garantito Martusciello. Higuain gioca e segna, vero, ma la Juventus del presente e del futuro non intende rinunciare a Paulo Dybala.

Diego Simeone non vuole sentir parlare dell'eventuale arrivo di Mauro Icardi al suo Atletico Madrid. Non parlo di giocatori che non ci sono, ha tuonato il tecnico dei Colchoneros nella conferenza stampa di preparazione alla sfida con l'Eibar.

Sfuma definitivamente la speranza di rivedere Paul Pogba di ritorno alla Juventus, come in qualsiasi altra squadra che non sia il Manchester United. Questo è quantomeno ciò che ha garantito Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, nel dopopartita di Southampton dove i suoi hanno pareggiato per 1 - 1. Pogba non va da nessuna parte, ha glissato il tecnico norvegese a proposito del suo centrocampista.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 è iniziata il 1 luglio e termina il 2 settembre. Grandi movimenti anche per Fiorentina e Parma.

Quello di Fernando Llorente in Serie A è uno dei ritorni più attesi della nuova stagione, e rappresenta una mossa di mercato grazie alla quale il Napoli spera di potersi mettere alle spalle la delusione per il mancato arrivo di James Rodriguez. La dirigenza del Napoli aveva virato su Llorente negli ultimi giorni, quello di Lozano dagli olandesi del Psv.

Con l'avvicinarsi della chiusura del calciomercato e la trattativa per il trasferimento di Angel Correa ancora bloccata, il Milan sta valutando altre alternative per il settore offensivo, e il nome nuovo è quello di Everton Soares, jolly d'attacco in forza al Gremio e vincitore dell'ultima Coppa America con la Nazionale brasiliana.

E ’ un Lecce incontentabile che cerca di portare a termine l ’ ennesima operazione di mercato prima che suoni il gong. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il club salentino avrebbe richiesto al Cagliari Cerri.

La Fiorentina è pronta a un importante investimento per Matteo Politano. Il trasferimento del croato può curiosamente alleggerire la spesa del club viola : Rebic, ha giocato una manciata di partite proprio nella Fiorentina, nella prima parte della stagione 2013/2014, e una clausola nel contratto prevede che ai toscani vada il 50% del prezzo di vendita che l'Inter corrisponderà ai tedeschi.

Come anticipato nelle ultime ore, il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Milan del terzino sinistro Diego Laxalt. L'uruguaiano era stato accostato per lungo tempo all'Atalanta, ma non era mai riuscito a trovare l'accordo con i bergamaschi. Laxalt arriva in Piemonte in prestito oneroso a 500mila euro, proprio in caso di riscatto.

La dirigenza dell'Inter ha reagito senza scomporsi più di tanto alla notizia della causa intentata da Mauro Icardi alla società nerazzurra, che si allena ad Appiano Gentile da separato in casa, ha chiesto il reintegro in rosa e un risarcimento danni pari a un milione e mezzo di euro.

Cosa è successo ieri venerdì 30 agosto 2019

La Roma annuncia l'arrivo di Smalling dal Manchester United. Cagliari, ecco i due colpi: ufficiali Simeone e Olsen. Icardi porta l'Inter in tribunale: tutte le sue richieste. Icardi, sono ore decisive: la rivelazione di Marotta. Parma, è in arrivo Darmian. Juventus, acquisto a sorpresa: Han. Juventus, Sarri in silenzio. Indizi sul futuro di Dybala. Fiorentina, trattativa ad oltranza per Pedro: le novità. La Spal torna vicinissima a Santon. Per Icardi c'è una nuova ipotesi. E Wanda Nara spinge. Il Pisa bussa alla porta del Sassuolo. Lecce: arrivato Imbula, nuovo nome per l'attacco. Ora Millico è pronto per la serie B. Commisso sogna il colpo Ibrahimovic.

Virgilio Sport - 31-08-2019 | 00:29