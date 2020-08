Si moltiplicano in Argentina e in Spagna le indiscrezioni sulle intenzioni di Lionel Messi, che sembra sempre più deciso a lasciare il Barcellona, ancora nel caos dopo la storica sconfitta per 8 - 2 contro il Bayern Monaco in Champions. Sulle sue tracce ci sono principalmente due club, l'Inter, con Suning che sogna il colpaccio mediatico, e il Manchester City, spinto dall'ex mentore di Messi, Guardiola.

Un colpo di scena di mercato in extremis, una dolorosa beffa per la Lazio : dopo settimane di trattative alla fine David Silva ha scelto di tornare in Spagna per vestire la maglia della Real Sociedad. Sul sito ufficiale della squadra capitolina è intervenuto direttamente il direttore sportivo Igli Tare, che stava portando avanti l'affare in prima persona : Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad.

L'agente dell'esterno del Sassuolo, il fratello Daniel, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro del giocatore : Siamo a conoscenza dell'apprezzamento e delle lodi da parte del mister Gattuso e del direttore Cristiano Giuntoli : Jeremie ne è felice, è contento, è sempre piacevole ricevere attestati di stima, specialmente poi quando provengono da professionisti famosi nel mondo come Rino Gattuso o da un grande club quale è il Napoli.

Philippe Coutinho potrebbe restare a Barcellona. In Catalogna c'è confusione dopo l'umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco, e i piani di mercato potrebbero essere totalmente stravolti. Il brasiliano ha un contratto fino al 2023 e potrebbe alla fine restare a Barcellona, soprattutto per ragioni economiche molto dipenderà dal prossimo allenatore.

Chiusa nel 2017 una lunghissima carriera da calciatore, che l ’ ha portato a vestire anche le maglie di Chelsea, Lione, Juventus ed Atletico Madrid, Tiago Mendes riparte dal Portogallo e lo fa per iniziare la sua prima avventura da allenatore. L ’ ex centrocampista infatti è il nuovo tecnico del Vitória Guimaraes, squadra che si è piazzata al settimo posto nell ’ ultima edizione del campionato lusitano.

La Juventus ha fissato il prezzo per Douglas Costa : i dirigenti bianconeri valutano l'esterno offensivo brasiliano, 30 milioni di euro circa. Sulle sue tracce c'è in primis il Manchester United, ma anche alcuni club spagnoli : tra questi, l'Atletico Madrid.

La Fiorentina sogna un grande colpo a centrocampo : Leandro Paredes. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club viola si è interessato al centrocampista del Paris Saint Germain, che potrebbe lasciare i campioni di Francia tra poche settimane.

Il Napoli sta lavorando per trovare un sostituto di Allan, nel mirino del Paris Saint Germain e dell'Everton. Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti del club partenopeo hanno già allacciato i contatti per il centrocampista della Roma Jordan Veretout.

L'attenzione di tutto il mondo Inter è ora rivolta verso la finale di Europa League di venerdì sera, la grande occasione per tornare a vincere qualcosa in Europa a 10 anni dal Triplete. Il giocatore ha da tempo scelto l'Inter, ma sulle sue tracce c'è anche la Lazio. L'Inter cerca un profilo giovane, tra i nomi più gettonati Salcedo, Pinamonti, Bonazzoli o Cunha.

Nicolò Zaniolo si allontana dalla Juventus. L'indizio più importante della permanenza del classe 1999 nella Città Eterna è arrivato infatti con il comunicato ufficiale sul sito del nuovo proprietario del club capitolino, Dan Friedkin, che ha utilizzato in apertura proprio l'immagine di Nicolò Zaniolo. Tra Zaniolo e la Roma sembra essere scoppiata la pace dopo le incomprensioni delle ultime giornate di campionato, quando l'Azzurro era dato in rotta con il tecnico Paulo Fonseca.

Gonzalo Higuain complica i piani di mercato della Juventus. In una intervista a Fox Sports, Higuain è stato chiaro : Adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 torno ad allenarmi a Torino e ho ancora un anno di contratto in Italia. Higuain è tornato a parlare anche di Napoli e del suo addio al club azzurro : Non mi sono pentito di aver lasciato il Napoli per la Juventus.

Virgilio Sport - 18-08-2020 | 13:30