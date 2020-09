Iniziano a evidenziarsi i nomi dei giocatori che non sarebbero nel nuovo progetto della Juventus.

Nella giornata di mercoledì, è previsto l'attesissimo faccia a faccia tra il presidente Josep Bartomeu e il papà di Leo, Jorge Messi, atterrato questa mattina all'aeroporto El Prat, alla periferia di Barcellona. Il futuro della Pulce è ancora avvolto da una fitta nebbia, alla finestra ci sono Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter che attendono con ansia i risvolti dell'incontro di oggi.

Giorgio Chiellini ha ormai messo da parte le frizioni del Mondiale 2014 e il famigerato morso di Luis Suarez durante Italia - Uruguay. Chiellini, approva il pressing della Juventus su Suarez, scelto quale prossimo centravanti da regalare a Pirlo per confermarsi in Italia e sferrare l'ennesimo assalto alla Champions.

Il Milan, è uno dei club più attivi sul mercato. La scelta sarebbe caduta su Federico Chiesa. Il Milan, vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Poi, dovesse piacere Paquetà alla Fiorentina, il Milan proverebbe a convincere il patron viola Rocco Commisso ad accettare la stessa formula utilizzata per arrivare a Sandro Tonali, ovvero un prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto. Quest'anno l'opzione Milan sembrerebbe la più reale.

Il futuro di Skriniar è ancora avvolto nel mistero. L'Inter, deve pensare anche a cedere e il difensore slovacco pare una delle pedine sacrificabili. Reduce da una stagione negativa, il difensore classe 1995 avrebbe tre opzioni per il futuro.

Come spiegato da Pirlo, il futuro di Higuain non sarà alla Juventus. Secondo Nicolas Higuain, fratello / agente del Pipita, sarà un addio morbido : Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti. L'agente del bomber classe 1987 parla anche del futuro : Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa ... Molte proposte ma nessuna da far tremare le gambe.

In pole position ci sarebbe il bomber blaugrana Luis Suarez. I bianconeri, secondo Sky Sport, avrebbero un principio d'accordo con l'attaccante uruguaiano che, prima di poter trattare direttamente con la Vecchia Signora, deve chiudere il proprio rapporto con il Barcellona. Luis Suarez è in pole position ma i bianconeri non mollano la presa su Edin Dzeko. La Juventus pare aver scelto Luis Suarez che, deve trovare il modo per liberarsi dal Barcellona, già alle prese con il caso Messi.

Come riportato da AS, ci sarà il tanto atteso incontro, a Barcellona, tra Bartomeu e Jorge Messi, il padre di Leo. In gioco il futuro della Pulce che, non si sta allenando con la squadra blaugrana e attende novità. Jorge Messi proverà a convincere Bartomeu a lasciar partire il figlio. Il Manchester City, squadra in pole position per prendere la Pulce.

