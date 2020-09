Il Napoli si prepara ad affrontare lo Sporting a Lisbona, nell'ultima amichevole pre stagionale : il calcio d'inizio sarà alle 20:30 di domenica sera. E nelle convocazioni stilate da Gennaro Gattuso arriva una nuova conferma di quanto è ormai chiaro da settimane : Arkadiusz Milik non fa più parte del progetto. Il centravanti polacco continua ad essere uno dei nomi più caldi nel mercato in uscita dei partenopei e non sarà a disposizione di Gattuso contro lo Sporting.

Il Milan non ha rinunciato alla corsa a Nikola Milenkovic, ma le possibilità di strappare alla Fiorentina il possente centrale serbo stanno diminuendo ora dopo ora. Il club gigliato ha quindi deciso di fare blocco su Milenkovic, il cui contratto continua ad essere in scadenza a giugno 2022.

Per l'Inter è all-in su Arturo Vidal. ‘ La Gazzetta dello Sport ', parla di un Vidal ormai libero per l'Inter e pronto ad apporre la sua firma sul contratto che lo renderà un giocatore della Beneamata. Chiuso l'affare Vidal, l'Inter si lancerà sul secondo obiettivo per il centrocampo richiesto a gran voce da Antonio Conte : il nome, sempre più imperante giorno dopo giorno, è quello di N'Golo Kanté, al Chelsea dove è stato allenato anche dallo stesso Antonio Conte.

Lo Zenit si allontana, da Christian Eriksen. Il talento danese, che nell'Inter di Antonio Conte ha fin qui trovato grandi difficoltà nel ricavarsi il suo spazio, è al centro di voci che lo vedono come possibile partente per San Pietroburgo.

Cristiano Biraghi torna ufficialmente ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina, dopo l'esperienza all'Inter. Aver vestito questi colori per me è stato un onore e un privilegio, ha scritto Biraghi. Così si chiude la parentesi da giocatore dell'Inter di Biraghi.

Tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di serie A

Cosa è successo ieri sabato 12 settembre 2020

Fiorentina, Benassi si trasferisce a Verona. Brozovic, il Monaco si tira indietro. Il Milan riscatta Rebic dall'Eintracht: è ufficiale. Luvumbo al Cagliari: è fatta. Mercato Milan: Maldini studia un colpo a sorpresa a centrocampo. Alex Morgan torna in Europa: ha firmato col Tottenham. Lo United torna su Douglas Costa: no a Sancho. Napoli e Milan su Deulofeu, le condizioni del Watford. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Mercato Inter: ritorno di fiamma per la fascia sinistra. Godin, l'ammissione del Cagliari. Juventus, cercasi centravanti: un nuovo indizio riavvicina Suarez. Il Tottenham prova il colpo Belotti. Napoli-Milik, è scontro totale: l'ultimatum di Gennaro Gattuso.

Virgilio Sport - 13-09-2020 | 10:54