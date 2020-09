Una striscia negativa di 18 partite senza mai riuscire a vincere una partita. Il club di Gelsenkirchen ha deciso di sollevare dall'incarico David Wagner, che era arrivato lo scorso anno alla guida del club. Nelle prime 18 partite aveva convinto tutti, portando il club fino alla zona Champions League e anche avanti in DFB-Pokal, dove è stato elminato ai quarti dal Bayern.

E la sensazione è che in questi giorni la Juventus voglia fare sul serio per Federico Chiesa, sempre più obiettivo numero uno dei bianconeri in questa fase conclusiva del calciomercato di inizio stagione. L'idea è quella di riproporre la formula che ha permesso alla Juventus di riportare Alvaro Morata a Torino. Il numero uno viola, dopo il ko della Fiorentina a San Siro contro l'Inter, ha infatti sostanzialmente ammesso di essere disposto a trattare la cessione di Chiesa.

Una situazione che riguarda anche il presente, dove il dualismo coinvolge David Ospina e Alex Meret. L'ex portiere dell'Udinese è infatti uno dei giovani interpreti del ruolo in rampa di lancio in Italia e non solo, con l'appuntamento degli Europei che incombe. Il quotidiano milanese ha però spiegato che il numero uno del Napoli ha bloccato tutto, avendo intenzione di confermare Meret senza comunque rinunciare a Ospina.

Sembra finalmente definito il futuro di Arkadiusz Milik, al centro di un uragano di voci di mercato in questi mesi e che ormai è vicino a salutare davvero il Napoli. A Carlo Ancelotti manca però un tassello per rendere i suoi una reale pretendente al titolo inglese, e l'ex tecnico partenopeo avrebbe indicato alla dirigenza proprio il polacco che già allenò nel periodo campano.

Eriksen ha dato la sensazione di non essere ancora integrato negli schemi e nelle logiche di Antonio Conte, con l'Inter che ovviamente intende ancora attenderlo. Noi lavoriamo con Christian come lavoriamo con gli altri, ha comunque detto di lui Conte nell'immediato dopopartita di San Siro, elogiando il nuovo Eriksen che vede molto cresciuto nel corso dei mesi : Lui, rispetto a quando è arrivato, ha aumentato i giri del motore e sta giocando nella sua posizione ideale.

Federico Chiesa a San Siro è stato uno dei migliori in campo e, la Fiorentina non è stata più la stessa. Il suo futuro, è ancora un grande punto di domanda. Rocco Commisso, non ha infatti chiuso le porte a una cessione dell'esterno destro. Nell'ultima settimana tutto può succedere.

Cosa è successo ieri sabato 26 settembre 2020

Virgilio Sport - 27-09-2020 | 11:31