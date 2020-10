Con i dirigenti rossoneri intenzionati a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato. Già sabato è sbarcato a Linate il prossimo laterale dei meneghini : si tratta di Diogo Dalot, esterno destro che arriverà in prestito dal Manchester United. Ma il Milan non si fermerà qui.

Dopo essere stato accostato a diversi club italiani, Cavani pare ormai ad un passo da una nuova avventura in Premier League. El Matador sta per indossare la casacca del Manchester United. Si parla di un accordo biennale con i Red Devils che dovrebbero garantire al 33enne ex attaccante, di Napoli e PSG, un ricco ingaggio pari a circa 10 milioni di euro a stagione.

Cosa è successo ieri sabato 3 ottobre 2020

Virgilio Sport - 4-10-2020 | 09:54