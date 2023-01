Calciomercato: da oggi possono firmare gratis, ecco tutti i parametro zero che fanno gola in A

Con il nuovo anno è possibile firmare giocatori i cui contratti scadranno nella prossima estate: da Thuram a Tielemans quante occasioni per le squadre di serie A

Calciomercato, il borsino di oggi: tutte le trattative per gennaio

Anche le big sono in campo : il Napoli per difendere il primato in classifica, figlio di una prima parte di stagione straordinaria Milan, Juventus e Inter per provare a ridurre il gap. Ma qual è il borsino del mercato di riparazione ? Scopriamolo insieme. Il sogno di mercato di Allegri e della Juve si chiama Alexis Mac Allister. L'Inter insegue Thuram, anche se sull'attaccante del Gladbach è forte la concorrenza del Manchester United.

Juventus pazza per gli argentini: ritorno di fiamma per De Paul, la strategia

Juventus pazza per i campioni del mondo : dopo Mac Allister torna d' attualità la pista De Paul. Juventus pazza per i campioni del mondo : dopo Mac Allister torna d'attualità la pista De Paul. Ecco allora che sfruttando la vetrina del Qatar l'Atletico, potrebbe cedere De Paul già a gennaio : la Juve è tra i tanti club interessati, ma il prezzo fatto dai Colchoneros, che non vogliono scendere sotto i 40 milioni, rende tutto più difficile.

Juventus, Carnesecchi osservato speciale per il dopo Szczesny

La Juventus sonda il mercato alla ricerca di un portiere giovane, considerato che il polacco Wojciech Szczesny si avvicina ai 33 anni e Mattia Perin ne ha 30. Ecco perché i bianconeri hanno messo nel mirino Marco Carnesecchi, prossimo avversario in campionato in quanto portiere della Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta. L'idea della Juve è di bloccarlo nel prossimo mese di giugno, lasciandolo in prestito un altro anno per permettergli di continuare a fare il titolare.

Il Napoli brucia tutti, quasi fatta per Ounahi, rivelazione dei Mondiali ma arriverà a giugno

Il Napoli sembra essere ormai ad un passo dal marocchino Azzedine Ounahi: il centrocampista dell'Angers però arriverebbe in azzurro soltanto la prossima estate

Chi è Gabriel, l’Angelo che il Milan ha scovato nel club di Pelè

Cresciuto sotto l'ex Avellino Juary, il talento del Santos ha già stregato tutti: esterno mancino, abile nel dribbling e dal gran tiro, i rossoneri lo vogliono e lui vuole l'Italia

Serie A, la Juve pensa a due Campioni del Mondo

La Juventus continua a guardare con molto interesse alla rosa dei Campioni del Mondo dell'Argentina. Dopo Mac Allister, i bianconeri stanno pensando ad altri due giocatori in vista di giungo. Stiamo parlando del difensore Nicolas Tagliafico e del centrocampista Rodrigo De Paul.

Monza, Cragno si sente frustrato: "Fuori senza motivo"

L'agente di Alessio Cragno Graziano Battistini a Radio Sportiva ha spiegato la delusione del suo assistito, che sta vivendo con frustrazione la sua condizione di secondo a Monza : Sta vivendo una situazione frustrante. Era un portiere della Nazionale, è andato a Monza per aprire un ciclo e si ritrova adesso in panchina, senza un motivo. Però Cragno adesso non è fuori per suoi demeriti. Continuerà a lottare, a Monza o altrove, perché è un portiere di livello e non bisogna dimenticarselo.

Al-Nassr: con Ronaldo sono già iniziati i problemi, in campo e fuori

È appena iniziata l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e ci sono già i primi problemi per il fuoriclasse portoghese all'Al-Nassr. L'arrivo di Ronaldo all'Al-Nassr. Adesso è davvero tutto pronto per la presentazione ufficiale di Ronaldo con la maglia dell'Al-Nassr. Ronaldo è pronto per la presentazione con l'Al-Nassr. Secondo Telecinco, CR7 sarebbe infatti in crisi con la moglie Georgina Rodriguez.

Juve e Inter su Mac Allister, il Brighton apre

Il campione del mondo Alexis Mac Allister sarà uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio : Inter e Juventus sono interessate al centrocampista del Brighton e dell'Argentina, che potrebbe cambiare aria tra poche settimane. Ma siamo anche realistici.

Ronaldo, clamoroso retroscena sul contratto con l'Al-Nassr

Deve ancora essere presentato all'Al-Nassr, ma già si parla della possibile uscita di Cristiano Ronaldo dal club saudita. I Magpies sono oggi terzi in classifica davanti al Manchester United , ultima squadra di Ronaldo , e potrebbero dunque raggiungere a fine stagione la qualificazione in Champions League. Cosa che farebbe molto piacere a CR7.

Inter, non c'è solo il rinnovo di Skriniar

La priorità in questo mercato di gennaio sarà per l'Inter di certo il possibile rinnovo di Milan Skriniar. Ma non è l'unico giocatore con il contratto in scadenza a fine campionato con l'Inter. Come riferito da Sky Sport, il club nerazzurro è infatti pronto per discutere dei prolungamenti di Danilo D'Ambrosio ed Edin Dzeko. Il difensore è ormai anche una colonna dello spogliatoio dell'Inter e vuole restare a Milano.

L'Atletico fissa il prezzo di De Paul

Rodrigo De Paul è sul mercato, secondo il Mundo Deportivo. Il centrocampista ex Udinese, campione del mondo con l'Argentina, non è nell'undici titolare dell'Atletico Madrid di Simeone e potrebbe lasciare la Liga nella sessione invernale di mercato. Sempre secondo il Mundo Deportivo, l'Atletico ha fissato il suo prezzo intorno ai 38 milioni di euro.

Milan, spunta anche Sergio Rico per la porta

Continuano le indiscrezioni sui portieri in casa Milan : dopo l'accordo con Devis Vasquez, il club rossonero sarebbe entrato in contatto con il terzo portiere del Psg Sergio Rico, attualmente chiuso da Donnarumma e Navas nei campioni di Francia. Secondo quanto riporta Sky , Maldini vorrebbe proporre a Rico un prestito fino al termine della stagione , quando lo spagnolo tornerebbe a Parigi per ricoprire il ruolo di vice Donnarumma.