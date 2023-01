Chelsea, follie di mercato: ecco Enzo Fernandez per 127 milioni

127 milioni messi sul tavolo del Benfica per aggiudicarsi Enzo Fernandez : è questo il colpo del Chelsea del patron Boehly. Uno dei giocatori più ricercati soprattutto dopo il Mondiale in Qatar che lui stesso ha vinto insieme alla sua Argentina.Vai all'articolo06:05

Lazio: sulla fascia sinistra, porte girevoli Fares-Luca Pellegrini

Lazio alle grandi manovre sul mercato per sistemare nel miglior modo la corsia sinistra di difesa. Secondo Tuttomercatoweb, il piano B si chiama Luca Pellegrini, classe 1999, all'Eintracht Francoforte in prestito dalla Juventus. Siccome sia Fares che lo stesso Pellegrini fanno parte della scuderia Pimenta-Raiola, per poi accordarsi con la Juventus per l'approdo in biancoceleste di Pellegrini in quale, finora, col club tedesco ha totalizzato 14 presenze.Leggi l'articolo08:52

Milan: dopo Vasquez è caccia a un altro portiere, contatti con il Psg

Il Milan non si ferma e vuole blindare ulteriormente la porta. Dopo aver preso il colombiano Devis Vasquez, infatti, i rossoneri ora bussano alla porta del Paris Saint Germain per Sergio Rico, che è nelle gerarchie il terzo dietro a Donnarumma e Navas. Un portiere affidabile ed esperto, mentre Vasquez è un investimento sul futuro. Il Milan punta al prestito per lo spagnolo, che a giugno tornerebbe così al Psg per essere il secondo di Gigio Donnarumma.Approfondimento10:42

Lecce, ufficiale: preso Maleh dalla Fiorentina

Youssef Maleh è un nuovo giocatore del Lecce. Il fantasista italo- marocchino arriva in Salento dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto, nel caso in cui la formazione di Marco Baroni conservi la categoria. Questo il comunicato ufficiale diffuso da parte della società giallorossa : L'U.S Lecce comunica di aver acquisito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall'ACF Fiorentina.Approfondimento11:27

Ochoa, il portiere da leggenda alla Salernitana: 5 Mondiali, le sei dita e il mito da Coppa del Mondo

Ochoa è il portiere del Messico acquisito a sorpresa dalla Salernitana. Subito titolare, promette successi e risultati. Il suo mito e la leggenda delle sei dita.Approfondimento11:50

Juve, sul piatto l'offerta per Rabiot: ma le big inglesi premono

La Juventus ci prova a trattenere Adrien Rabiot, le cui quotazioni sul mercato internazionale sono salite dopo l'ottimo Mondiale. Rabiot : ecco qual è l' offerta della Juventus. Rabiot : in Premier League c' è la fila per il francese della Juventus. Rabiot è un'free agent ', considerato che il suo contratto con la Juventus scade il prossimo 30 giugno.Approfondimento12:07