Ultimo aggiornamento 04-01-2023 17:39

Mercato Juventus: non solo Mac Allister, bianconeri sulle tracce di un altro campione del mondo Il futuro di Di Maria in bilico, la società potrebbe rimpiazzarlo con un altro talento argentino in grado di alzare la qualità del centrocampo: lo seguono anche Inter e Milan Leggi l'articolo 12:51

Napoli: l'Adana Demirspor di Montella fa l'offerta per Demme L'Adana Demirspor cambia obiettivo e ora punta forte su Diego Demme, centrocampista del Napoli ai margini del progetto di Luciano Spalletti. Visti i tentennamenti da parte di Bakayoko, i turchi allenati da Vincenzo Montella – secondo Sky Sport – hanno decisamente virato e ora sperano di chiudere in breve per Demme. Al Napoli è pervenuta un'offerta ufficiale dall'Adana Demirspor con la formula del prestito con opzione. Leggi l'articolo 12:14

Napoli, per Ounahi le insidie Marsiglia e Leicester Il Napoli continua a studiare l'offerta per Azzedine Ounahi, centrocampista dell'Angers reduce da un grande Mondiale con il Marocco. Nel frattempo, bisognerà fare attenzione a due squadre che sono pronte a rilanciare : i francesi dell'Olympique Marsiglia e gli inglesi del Leicester. Il Napoli, è partito con buon anticipo e potrebbe avere quindi la precedenza sull'acquisto. Leggi l'articolo 10:55

Cosa è successo ieri martedì 3 gennaio 2023

