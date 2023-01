Juventus: interesse per Kiwior dello Spezia

Nella difesa juventina del futuro potrebbe esserci spazio per Jakub Kiwior. Il centrale dello Spezia intriga per eclettismo che per qualità nell'impostazione. La Juve potrebbe affondare il colpo già a gennaio, per poi lasciare il classe 2000 in prestito in Liguria fino a giugno.

Ajax, sarà Rulli il nuovo portiere: 10 milioni al Villarreal

L'Ajax è pronta a ufficializzare il nuovo portiere per la seconda parte della stagione 2022 - 2023 Remko Pasveer e Maarten Stekelenburg sono ormai parecchio stagionati e Jay Gorter non convince ). Per questo, come scrive De Telegraaf, i Lancieri sono pronti ad accogliere l'argentino Geronimo Rulli. Rulli, tra le alternative di Emiliano Dibu Martinez nell'ultimo – vittorioso – Mondiale in Qatar è stato anche una vera e propria bandiera, tra il 2014 e il 2019 della Real Sociedad.

Torino e il rinforzo a metà campo: Ilic o Duncan

Nella sessione invernale di calciomercato appena cominciata, il direttore sportivo granata Davide Vagnati lavorerà per portare in granata un nuovo elemento di qualità. Alla corte di Ivan Juric potrebbe arrivare – secondo il quotidiano La Stampa – Ivan Ilic, che l'ha allenato all'Hellas Verona e che è sceso in campo proprio nella sfida di ieri ai gialloblù allo stadio Olimpico-Grande Torino.

Pellegrini – Lazio, ipotesi realizzabile già a gennaio

Luca Pellegrini strizza l'occhio alla Lazio. Il terzino sinistro che la scorsa estate è stato girato in prestito in Bundesliga all'Eintracht di Francoforte, e il cui cartellino è sempre nelle mani della Juventus, sembrerebbe pronto per tornare in Italia e per farlo già in questa finestra di mercato. L'affare Kostic lo aveva portato ad accettare una soluzione in Germania, ma il calcio di Sarri lo affascina a tal punto da fare dietrofront dopo appena sei mesi.

Ufficiale, l'ex Genoa Onguéné torna al Salisburgo

L'ex Genoa Jérôme Onguéné torna al Saliburgo, è ufficiale. Il centrale difensivo franco- camerunense fa il suo rientro nella compagine austriaca di proprietà della Red Bull dopo non aver trovato spazio in Germania. La formula dell'operazione è quella del presito secco.

Inter, niente Sommer: va al Bayer Monaco

Il Bayern Monaco ha in rosa una marea di infortunati. In Qatar Lucas Hernandez si è giocato la stagione, a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio mentre giocava con i transalpini. La società è corsa ai ripari concludendo due operazioni abbastanza importanti.

Inter, si prepara il rinnovo di Dzeko

Edin Dzeko continua ad essere l'uomo in più dell'Inter, contro il Napoli, che tiene vivo più che mai il discorso Scudetto. Il bosniaco andrà in scadenza a giungo, e la domanda è : l'Inter vorrà rinnovarlo ? Sicuramente a mercato chiuso le parti si incontreranno per parlare del futuro, l'unico problema rappresenta il budget a disposizione dei nerazzurri.