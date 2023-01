Ultimo aggiornamento 06-01-2023 10:27

Firmino, rinnovo in bilico. Arriva in Italia? Firmino via dal Liverpool ? Secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe di un'ipotesi così remota. L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e si continua a lavorare ad un rinnovo congruo con le sue aspettative, e vicino alle esigenze del club, dall'altro. Approfondimento 10:27

L'Atalanta spara alto per Boga: vuole 20 milioni Jeremie Boga lascerà l'Atalanta, ma il prezzo alto richiesto dai bergamaschi frena al momento le trattative. Le corteggiatrici non mancano e anche per questo motivo l'Atalanta chiede tanto : oltre alla Fiorentina, su Boga ci sono pure Leicester e Marsiglia. Leggi l'articolo 09:07

Bertolacci approda al Karagumruk di Andrea Pirlo Nuova avventura nell'Istanbul Karagumruk di Andrea Pirlo per Andrea Bertolacci, ma che nella squadra turca della capitale aveva già giocato da gennaio 2021 a gennaio 2022. Poi c'era stata la breve esperienza al Kayserispor, con 2 gol in 22 presenze. al Karagumruk – oltre al tecnico – troverà altri due connazionali : Viviano e Borini. Pirlo è stato a suo tempo compagno di nazionale di Bertolacci ed è stata sua l'ultima parola per il tesseramento del classe 1991. Approfondimento 09:07

Cosa è successo ieri giovedì 5 gennaio 2023

Borussia Dortmund: scelto il sostituto di Bellingham. Udinese, è fatta per Jajalo a Venezia. Lione: Aouar verso il Betis Siviglia. Inter, l'agente parla del futuro di Dumfries. Monza, per Birindelli Galliani fa muro: bloccata la Salernitana. Il Galatasaray si tiene stretto Icardi. Sampdoria, la gaffe di Nuytinck in conferenza stampa. Juventus, ufficiale l'acquisto di Locatelli. Rinnovo a un passo per Danilo. Gremio, Suarez si presenta ai nuovi tifosi. Premier League, lo United ci prova per Joao Felix. Mercato, il Chelsea non paga la clausola di Enzo Fernandez. Inter, si prepara il rinnovo di Dzeko. Inter, niente Sommer: va al Bayer Monaco. Juventus: Alex Sandro e Pellegrini verso l’addio, spunta l’obiettivo per la fascia sinistra. Ufficiale, l'ex Genoa Onguéné torna al Salisburgo. Pellegrini – Lazio, ipotesi realizzabile già a gennaio. Torino e il rinforzo a metà campo: Ilic o Duncan. Ajax, sarà Rulli il nuovo portiere: 10 milioni al Villarreal. Juventus: interesse per Kiwior dello Spezia.