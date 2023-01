Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per De Paul, Aouar, Buchanan e Ounahi

Molto attive Juventus, Inter e Milan, chiamate ad apportare qualche accorgimento per lanciare l'inseguimento al Napoli, che dal canto suo sta lavorando per il presente e per il futuro. Ma qual è il borsino del mercato di riparazione ? Scopriamolo insieme. La pedina da sacrificare è McKennie, il sogno proibito si chiama Mac Allister, quello più a buon mercato potrebbe essere rappresentato da De Paul, che può lasciare l'Atletico.Vai all'articolo09:06