Ultimo aggiornamento 10-01-2023 14:14

Joao Felix al Chelsea? Ci siamo, il portoghese è a Londra per la firma Minuti contati per l'operazione che porterà Joao Felix al Chelsea. Felix sarebbe a caccia di un riscatto dopo l'esperienza poco soddisfacente con l'Atletico : arrivato a Madrid nell'estate del 2019 per 125 milioni, non è mai riuscito a far sbocciare il suo rapporto con Simeone che proprio di recente ha dichiarato : Quando riprenderà ad allenarsi bene, quando ritroverà il tocco da goleador di cui abbiamo bisogno, giocherà, ma fino ad allora spazio ad altri. Approfondimento 14:14

Milan, Sportiello “solo” a giugno, ora si attende Maignan Le insistenti voci di mercato sull'arrivo di Sportiello al Milan si sono letteralmente spente nella serata di ieri quando il ds D'Amico prima del match con il Bologna ha affermato di non aver avuto contatti con i rossoneri. Nel frattempo proseguono le trattative di rinnovo per Leao e Bennacer. Per quanto riguarda il portoghese, si attende l'incontro formale : il Milan metterà sul tavolo 6.5 milioni più 1.2 di bonus fino a giugno 2027. Leggi l'articolo 12:45

Cosa è successo ieri lunedì 9 gennaio 2023

Verona, buone notizia anche dal mercato: Braaf è più vicino. Atletico Madrid, Felix non parte senza aver rinnovato. Atalanta, ufficiale: Malinovskyi è del Marsiglia. Torino, lungo stop per Lazaro: si stringe per Lazovic. Juventus, il terzino destro pensiero fisso: il nome nuovo gioca in serie A. Juventus: l'Internacional corteggia Di Maria. Serie B, Cittadella: ufficiale l'arrivo di bomber Maistrello. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per De Paul, Aouar, Buchanan e Ounahi.