Inter, de Vrij cincischia sul rinnovo. C'è l'alternativa di mercato

La situazione relativa ai rinnovi contrattuali resta assai delicata anche per un altro pilastro della retroguardia nerazzurra come Stefan de Vrij. A tal proposito, Beppe Marotta e Piero Ausilio, non possono stare con le mani in mano e iniziano a sondare il terreno per piste alternative.Vai all'articolo11:21

Toro, Lazaro ko: bivio di mercato per sostituirlo sulla destra

Valentino Lazaro ko per via della lesione collaterale del ginocchio destro e rosa del Torino ridotta all'osso. Secondo il quotidiano La Stampa, in forza agli scozzesi del Celtic, su cui peraltro resta acceso anche l'interesse del Monza. In alternativa al giocatore fresco di terzo posto al Mondiale in Qatar, il cui rapporto con l'Hellas Verona è in scadenza nel 2024 e a cui il Torino offrirebbe altri due anni di contratto.Leggi l'articolo11:21

Milan, il mistero Maignan e le porte girevoli: in arrivo un nuovo talento

Il pareggio contro la Roma ha riacceso in casa Milan quelle inquietudini che si erano affacciate sul finire del 2022 e che sembravano essere state spazzate via dalla facile affermazione sulla Salernitana. Il Milan e la difesa che fa acqua : Tatarusanu nel mirino. E Vasquez può già partire. L'assenza prolungata di Mike Maignan è sicuramente una delle cause, non è solo colpa del portiere rumeno se il numero di gol incassati dalla retroguardia del Milan è aumentato esponenzialmente.Leggi l'articolo12:14

Gli occhi della Roma su Ayoze Pérez per il post El Shaarawy

La Roma sta valutando nuove occasioni di mercato di qualità in grado, di non pesare eccessivamente sul bilancio. L'identikit perfetto in rapporto a queste esigenze, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Ayoze Pérez, seconda punta canara in scadenza di contratto col Leicester City, ex Newcastle United e cresciuto nel Tenerife. Ayoze Pérez – buona soluzione anche da attaccante esterno – ha fin qui accumulato 8 presenze in campionato e 1 in FA Cup senza andare a segno.Approfondimento12:30