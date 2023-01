Inter, Dzeko disposto a rinnovare ma ad una condizione Con Lukaku non al top, Dzeko si è preso l'Inter. Con un milione in più di parte fissa, Dzeko sarebbe pronto a mettere nero su bianco. Sulle sue tracce ci sarebbero il Galatasaray e diversi club della MLS ma il suo desiderio sarebbe di continuare a giocare con i nerazzurri. Vai all'articolo 10:15

Mercato Juventus: dirigenza al palo, in Premier si fiondano su sogno di Allegri

Arsenal e Newcastle hanno fatto la prima mossa per arrivare al campione indicato dal tecnico come prima opzione per la campagna acquisti estiva dei bianconeriApprofondimento12:26