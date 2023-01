Rivoluzione Milan, in 14 a rischio conferma: ecco chi è in forte dubbio

Il Milan, potrebbe avere una rosa completamente stravolta rispetto a quella attuale. Tantissimi i giocatori che, per svariati motivi. Milan : da Dest a Vrancks, il problema del riscatto. Quanti giocatori a rischio cessione. Le delicate posizioni di Leao e Brahim Diaz. La lista prosegue con altri nomi.Approfondimento10:18

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Holm, Buchanan e Nacho

In serie A è tempo di big match, sfide scudetto e titoli in palio : mercoledì si assegna la Supercoppa tra Milan e Inter. La Juventus, segue con interesse lo spezzino Holm, terzino rivelazione della serie A, che potrebbe prendere il posto di Cuadrado. L'Inter non molla Buchanan e mette in agenda il torinese Schuurs per giugno. Nel mirino sempre Aouar, diminuiscono invece le chance di vedere nella porta rossonera l'esperto Sergio Rico.Approfondimento10:42

Inter, su Inzaghi le ombre di Conte e di De Zerbi

Dopo lo scudetto perso al primo anno di Inter, Simone Inzagh i aveva il dovere di riprovarci. le affermazioni in Supercoppa e in Coppa Italia potrebbero non essere sufficienti se l'Inter non centrerà la qualificazione alla prossima Champions. ecco profilarsi all'orizzonte due nuovi per sostituire Inzaghi : il ritorno di Antonio Conte o l'arrivo dall'Inghilterra della novità De Zerbi.Vai all'articolo10:43

Ufficiale: Villar dalla Roma al Getafe in prestito

Gonzalo Villar è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Getafe. Arriva in prestito dalla Roma. Villar era arrivato alla Roma nel gennaio del 2020, a titolo temporaneo, al Getafe a gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria, dove era in prestito da inizio stagione.Leggi l'articolo11:00