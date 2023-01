Ultimo aggiornamento 14-01-2023 12:06

Cosa è successo ieri venerdì 13 gennaio 2023

Il Monza non chiude per Brekalo, ci prova la Fiorentina. Premier League, il Manchester United ha un nuovo attaccante. Ufficiale, Cremonese: Baez a titolo definitivo al Frosinone. Premier League, Cancelo potrebbe lasciare il City: anche la Serie A su di lui. Siviglia interessato a Timothy Weah. Ufficiale, la Roma gira Villar in prestito al Getafe. Già finita l'esperienza con la Samp. Gyömbér, niente MLS: rinnovo ufficiale con la Salernitana fino al 2025. Il Psg sulle tracce di... Messinho. Dalla Spagna: possibile scambio Kessie-Brozovic. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Holm, Buchanan e Nacho. Cagliari, un ritorno tira l'altro: Ranieri chiama Nainggolan. Premier League, l'Arsenal torna su Vlahovic. La Fiorentina torna sul mercato: due i nomi per l'attacco. Inter, da Skriniar a Dzeko: il punto sui rinnovi e le mosse di Marotta. Torino, quasi fatta per il prestito di Shomurodov. Lazio, il Newcastle su Milinkovic-Savic. Juve, da avversario a nuovo rinforzo: Zielinski obiettivo bianconero. Ufficiale: Villar dalla Roma al Getafe in prestito. Inter, su Inzaghi le ombre di Conte e di De Zerbi. Rivoluzione Milan, in 14 a rischio conferma: ecco chi è in forte dubbio.