Inter, piomba il pessimismo sul rinnovo di Skriniar

Venerdì prossimo, dunque dopo la Supercoppa in Arabia contro il Milan, si dovrebbe sapere qualcosa in più sulla situazione Milan Skriniar. Sarà questa la giornata in cui la dirigenza dell'Inter probabilmente incontrerà l'agente del difensore, corteggiato da diverse squadre e in scadenza di contratto. Insomma, Se Skriniar non avesse avuto dubbi, la firmata sarebbe arrivata prima. Anche i tifosi in queste settimane si sono schierati chiedendo al difensore, di rimanere all'Inter.Approfondimento11:19

L'agente di Gervinho: “Lo riporto in Italia”

L'ivoriano Gervinho potrebbe a breve accasarsi di nuovo in Italia, dopo le esperienze con Roma e Parma. Ha ricevuto offerte importanti in Mls, Emirati Arabi, Portogallo, e Turchia, ma proverò a riportarlo in Italia, ci sono già stati i primi contatti.Approfondimento14:13

Yann Sommer verso il Bayern Monaco

Il probabile arrivo di Jonas Omlin al Borussia Mönchengladbach apre le porte alla cessione di Yann Sommer al Bayern Monaco. Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.Vai all'articolo16:28

Inter, il doppio scambio sfuma: Depay va all’Atletico e Kessie resta al Barcellona

Non si sbloccano gli affari di mercato per l’Inter che stava lavorando a uno scambio per Depay (con l’inserimento di Correa) e ad una trattativa per Kessie con Brozovic che sarebbe andato al BarcellonaApprofondimento18:27

Gioello Hjulmand: il Lecce rifiuta offerta milionaria

Il Lecce è stato una delle rivelazioni del girone d'andata della Serie A. In possesso di una delle età medie più basse d'Europa e con un organico composto in buona parte da esordienti in Serie A, il Lecce non può però ancora dirsi in salvo. Dal Salento è però arrivato un secco no : il futuro di Hjulmand potrebbe essere lontano da Lecce, ma non nell'immediato.Approfondimento19:09

Deulofeu spegne il mercato: "Sono felice all'Udinese"

Gerard Deulofeu si toglie dal mercato. A mettere a tacere le voci degli ultimi giorni sul proprio possibile addio all'Udinese nella parte finale del mercato di gennaio è stato lo stesso fantasista spagnolo che, intervenendo ai microfoni di CBS, ha allontanato le indiscrezioni di mercato, almeno per l'immediato. L'Udinese ha un'organizzazione straordinaria, è un club storico che mette a disposizione di un calciatore tutto quello che serve, inoltre mi ha sempre dato grande fiducia.Vai all'articolo20:14

Inter: Marotta, continua il tira e molla con Skriniar

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a Mediaset ha parlato poco prima del match di Supercoppa sulla situazione di Milan Skriniar : Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione. È un professionista molto serio, il nostro ottimismo è sincero e legato a quello che l'uomo Skriniar rappresenta.Approfondimento20:29

Serie B, ufficiale: Gennaro Tutino al Palermo

Dopo 17 presenze e 2 reti dall'inizio dell'anno con la maglia del Parma, l'attaccante classe 1996 Gennaro Tutino – ex di Cosenza, Verona, Empoli e Salernitana – si trasferisce al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di determinate condizioni.Approfondimento20:29

Serie B, ufficiale: Fiordilino al Südtirol

Però, il centrocampista del Venezia Luca Fiordilino è stato ufficializzato dal Südtirol, matricola terribile della Serie B, grazie alla fin qui ottima gestione tecnica di mister Pierpaolo Bisoli. In questa prima parte di stagione cadetta, senza mai andare a segno con la maglia del Venezia, che indossava dall'estate 2019.Approfondimento21:23

Serie B, il Cosenza ufficializza Manuel Marras

Colpo del Cosenza che, si assicura le prestazioni dell'attaccante classe 1993 Manuel Marras, in arrivo dal Bari in prestito secco fino al termine della stagione. Qui di seguito, il comunicato ufficiale del club silano : La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento temporaneo. Da oggi Manuel è un calciatore del Cosenza.Approfondimento21:25

Kvaratskhelia-City, l'agente nega: "Non c'è nulla"

Il procuratore dell'ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ai microfoni del sito russo Championat ha smentito con forza le indiscrezioni che accostano il suo assistito al Manchester City. Al momento non c'è niente né con noi né con il Napoli – ha spiegato l'agente.Approfondimento21:25

Non solo Al-Nassr: Keylor Navas piace anche in Premier League

Nelle ultime ore, secondo i media britannici, per l'estremo difensore del Paris Saint-Germain, che oggi interpreta il ruolo di secondo di Gianluigi Donnarumma, avrebbero cominciato a suonare le sirene della Premier League. In particolare, al costaricano ex Real Madrid sarebbero particolarmente due dei tre club neopromossi del massimo campionato inglese, vale a dire Bournemouth e Nottingham Forest.Approfondimento22:13