Futuro Zidane, tre club sulle sue tracce

Dopo aver raggiunto grandi risultati sulla panchina del Real Madrid, Zidane si è preso una lunga pausa. Tuttavia, il suo ritorno sarebbe ormai prossimo. Al termine della stagione in corso, il tecnico classe 1972 dovrebbe tornare a guidare un club.Vai all'articolo09:16

Zinedine Zidane ha già scansato Allegri: perché il suo ritorno alla Juve è possibile, la rivelazione

Non è la prima volta che il nome di Zidane viene paventato, nella rosa di possibili successori in panchina : ma chi prenderebbe il posto di Allegri, in questa fase così delicata ? Complicato esporsi e avanzare possibilità sul tema, posto che lo stesso Zidane pareva incline a preferire una panchina prestigiosa come quella di una nazionale, per coronare una carriera perfetta anche da tecnico dopo i successi agonistici conquistati da giocatore.Vai all'articolo13:39

Newcastle, Karius rinnova sino a fine stagione

Loris Karius ha rinnovato il suo contratto col Newcastle fino al termine della stagione. Il portiere era arrivato lo scorso 12 settembre a parametro zero con un singolare accordo fino al 31 gennaio. 29 anni, il tedesco non è mai sceso in campo.Vai all'articolo13:45

Roma, rottura con Zaniolo: può partire a gennaio, le squadre su di lui

Adesso fra Nicolò Zaniolo e la Roma siamo davvero arrivati alla fine. Adesso Zaniolo può partire già a gennaio. Zaniolo, la Roma fissa il prezzo. Zaniolo, la Roma fissa il prezzo. Il discorso con la Roma per il possibile rinnovo del contratto non è mai entrato nei dettagli, data anche la richiesta di Zaniolo di uno stipendio da cinque milioni a stagione. La frustrazione di Zaniolo si è vista anche nelle ultime ore sui social. Zaniolo adesso è a tutti gli effetti sul mercato.Vai all'articolo15:16

Conte: "Mihajlovic, Ventrone e Vialli, ho perso tre amici. Sto riflettendo". L'ipotesi estrema post Tottenham

E che anticipa, un addio previsto al Tottenham. Poi succedono cose come quelle capitate a Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli e ti fanno pensare. Forse consapevole che in Serie A le opportunità non saranno abbondanti e che aspirare a un rientro in Federcalcio da ct è una mera chimera, Conte sa che un anno sabbatico – chiuso con il Tottenham – non potrebbe rivelarsi nocivo per sé e per la sua famiglia.Leggi l'articolo15:35

Bayern Monaco: acquistato Yann Sommer

Il Bayern Monaco ha annunciato l'acquisto di Yann Sommer a titolo definitivo dal Borussia Monchengladbach. Il portiere svizzero, si è legato ai bavaresi fino al 30 giugno 2025. Non vedo l'ora di ricoprire il mio nuovo ruolo al Bayern. Sono orgoglioso di farne parte.Leggi l'articolo16:48

Roma, il Lille ci prova per Shomurodov

La Roma deve tentare di velocizzare il mercato in uscita, e l'attaccante uzbeko Shomurodov è al momento il principale candidato a lasciare Trigoria. Come scrive il Corriere dello Sport, la Roma necessita di venderlo a giugno per almeno 10 milioni, e al momento si spera nel Lille di Paulo Fonseca, che potrebbe offrire una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.Vai all'articolo16:48

Fiorentina, Nico Gonzalez non si muove da Firenze

Sembra che il futuro dell'argentino Nico Gonzalez sarà ancora a Firenze. Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe rifiutato un'offerta pari a 36 milioni di euro per l'esterno sudamericano, convinta di poter puntare ancora a lungo su di lui.Leggi l'articolo16:49

Napoli: chi è Adama Traoré, la montagna di muscoli che può sostituire Lozano

L’attaccante spagnolo di origini maliane monitorato dal d.s. Giuntoli: potrebbe arrivare a parametro zero se il club azzurro decidesse di lasciare partire il messicano a fine stagioneLeggi l'articolo17:28

Serie A, Cremonese: arriva Benassi dalla Fiorentina

Questo il comunicato da parte della società lombarda : U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da AC FIORENTINA il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi. Nato a Modena l'8 settembre 1994 , Benassi vanta una lunga militanza in Serie A , iniziata nella stagione 2012/13 con l'Inter , società nella quale è cresciuto dopo i primi anni trascorsi nel vivaio del Modena.Vai all'articolo18:00

Chelsea, shopping sfrenato: arriva anche Madueke

Dopo l'arrivo di Badiashile, Mudryk e Joao Felix, ecco anche Noni Madueke. L'esterno inglese classe 2002 saluta così il tecnico Ruud Van Nistelrooy e tutto il PSV Einhoven approdando in terra londinese. Medueke si era messo in mostra anche a dicembre nel corso dell'amichevole tra la squadra olandese ed il Milan di Stefano Pioli : la gara era finita 3 - 0 e lui fu autore di una doppietta.Leggi l'articolo20:04

Milan Women – Rinforzo in difesa, dal Chelsea ecco Nouwen

Continua il mercato in casa Milan Women e dopo l'uscita di Tucceri ecco, un'entrata. Atterra a Milano il difensore centrale del Chelsea Aniek Nouwen. Appena 23 anni, Nouwen si è messa in mostra non solo a Londra, dove è arrivata nell'estate del 2021, ma anche e soprattutto in nazionale maggiore dove ha già messo in fila numerose presenze.Approfondimento20:04

Juve, Cherubini: "Il mercato dipende dagli infortuni"

Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini ai microfoni di Mediaset ha parlato prima della partita contro il Monza : Ringrazio Agnelli per il percorso che mi ha permesso di fare e credo che quello che ha fatto sia stato un percorso straordinario. Mix giovani ed esperti ? Credo sia doveroso proseguire su questa squadra, poi siamo la Juventus e abbiamo bisogno anche di giocatori d'esperienza.Vai all'articolo21:59

Verona, Sogliano: "Ilic? Può succedere di tutto"

Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano a Sky ha parlato del futuro di Ilic e Hien, entrambi nel mirino del Torino : Finché il mercato è aperto sappiamo che può succedere di tutto, abbiamo anche una partita fra due giorni. Il dirigente dell'Hellas ha incontrato l'agente dei due giocatori, Basuardo : Sono incontri normali, vediamo un po '.Leggi l'articolo21:59