Spezia, ceduto Kiwior all'Arsenal per oltre 25 milioni

Colpo di mercato da parte dell'Arsenal che ha acquistato, il difensore polacco dello Spezia Jakub Kiwior. Tra domani e dopodomani il giocatore inizierà ufficialmente la sua avventura in Inghilterra, volando a Londra per le visite mediche.Vai all'articolo13:15

Serie A, la Fiorentina alla ricerca di un attaccante

La Fiorentina è alla disperata ricerca di un attaccante dati gli attuali problemi offensivi. Sottil e Cabral sono infortuati, Jovic continua a non dare nessun tipo di garanzie dal punto di vista tecnico, e dunque Italiano chiede a gran voce un'altra punta.Vai all'articolo15:38

Serie A, Roma: se parte Zaniolo pronte le alternative

La Roma sta valutando attentamente la cessione di Nicolò Zaniolo. In caso alla Roma arrivassero questi soldi, allora si andrebbe davvero su Davide Frattesi del Sassuolo, per il quale i neroverdi continuano a chiedere una cifra importante, almeno 30 milioni. Il transalpino è già in accordo con la Roma, ma per liberarlo con 6 mesi di anticipo sarebbero necessari più o meno sette milioni di euro.Vai all'articolo16:14

Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo di Depay

Qualche giorno fa si discuteva di un suo possibile approdo all'Inter, con il passaggio di Joaquin Correa al Barcellona. La nuova destinazione di Memphis Depay si chiama Atletico Madrid. Tre milioni di euro più uno di bonus la cifra che l'Atletico va a versare nelle casse del Barcellona per Depay.Approfondimento16:14

Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Hakimi, Godts e Kiwior

E se la Juve è alle prese con l'inizio del nuovo corso, Inter e Milan sono concentrate soprattutto sulla questione rinnovi : i casi Skriniar e Leao tengono sulle spine i tifosi. Ma qual è il borsino delle trattative ? Diamo un'occhiata alle percentuali degli affari che coinvolgono Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato. Nel taccuini del ds del Milan è spuntato il nome di Mika Godts, 18enne gioiello del Genk richiesto anche dall'Ajax.Approfondimento16:50

Caso Skriniar, le voci dalla Francia che spaventano l'Inter

Skriniar, l' Inter trema : no alla proposta di rinnovo, sullo sfondo c' è il PSG. Skriniar, l'Inter trema : no alla proposta di rinnovo, sullo sfondo c'è il PSG. Secondo quanto rimbalza dalla Francia, però, e in particolare da Le Parisien, Skriniar avrebbe già dato il proprio benestare al Paris Saint-Germain per trasferirsi in Ligue 1 a partire dalla prossima estate e firmare così un contratto su cifre d'ingaggio ben superiori rispetto a quelle proposte dall'Inter.Approfondimento17:42

Il Pisa accoglie Moreo, addio al Brescia

Il Pisa ha annunciato l'acquisto dell'attaccante del Brescia Stefano Moreo per una cifra di 2 milioni di euro. Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con la società Brescia Calcio l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alla prestazioni sportive del calciatore Stefano Moreo. Ha firmato un triennale ed è arrivato a Pisa per una cifra di 2 milioni di euro – è il comunicato dei nerazzurri.Leggi l'articolo18:59

Nainggolan tra Cagliari e Spal: De Rossi lo chiama

Nainggolan potrebbe presto tornare in Italia. Cagliari e Spal sono interessate al belga, che ormai è fuori dai piani dell'Anversa. In queste ultime ore è arrivata la chiamata del tecnico della Spal, Daniele De Rossi, ex compagno del Ninja ai tempi di Roma. Queste le parole di Capitan Futuro su Nainggolan : Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c'entra niente con la Serie B. Mi piacerebbe avere Nainggolan nella mia squadra.Approfondimento19:44

Torino, problemi con Milinkovic-Savic: si pensa a un'alternativa

Vanja Milinkovic-Savic ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Torino, ma i discorsi per un eventuale rinnovo si sono un attimo interrotti. Se la situazione non dovesse sbloccarsi presto, allora il Torino potrebbe fare una rivoluzione tra i pali già in estate. Come riportato da Tuttosport , il club granata e il tecnico Ivan Juric hanno infatti messo gli occhi su Alessio Cragno , che quest'anno sta giocando davvero poco a Monza.Leggi l'articolo20:42

Cagliari, il nuovo obiettivo di Ranieri è Agoumé

Uno di questi potrebbe riguardare Lucien Agoumé. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2002 interessa molto al Cagliari, allenato da poco tempo da Claudio Ranieri. Agoumé è stato prestato dall'Inter nell'ultima estate ai francesi del Troyes. Adesso potrebbe rientrare a Milano per essere girato a questo punto al Cagliari, che dopo la prima partita vinta con Ranieri vuole cercare ora la rimonta per tornare subito in Serie A.Vai all'articolo21:10

Il Chelsea non si ferma: sondaggio per Kessie

Il Chelsea non si ferma più sul mercato, e punta a rinforzare la propria squadra inserendo nella rosa anche un ulteriore centrocampista. Il nome che circola dalle parti di Stamford Bridge è quello di Franck Kessie, ex Milan e al momento corpo estraneo al Barcellona.Vai all'articolo21:36

Inter, Gosens: "Si ottiene sempre ciò che si merita"

La Supercoppa italiana vinta nel derby di Riyadh con il Milan è il secondo trofeo conquistato da Robin Gosens con la maglia dell'Inter. Un'avventura non semplice per l'esterno tedesco finora, che in un anno ha fatto poche presenze e ancora meno ha giocato da titolare. .Leggi l'articolo21:36

Serie A, ormai definito lo scambio Gollini-Sirigu

Sembra ormai definito lo scambio che dovrebbe portare Pierluigi Gollini al Napoli e Salvatore Sirigu al Napoli. Dall'altra parte, Gollini andrà in prestito al Napoli ma fino all'estate del 2024. Si riapre dunque la concorrenza interna al Napoli, mentrein Toscana Sirigu dovrebbe continuare a fare il secondo.Leggi l'articolo21:36

SerieA, Milan: lo United irrompe per Theo Hernandez

Theo Hernandez è senza dubbio uno dei migliori terzini del mondo, ed è normale che molte squadre ci stiano pensando per le prossime sessioni di calciomercato. Il Milan valuta infatti non meno di 60 milioni di euro il proprio gioiello, e i Red Devils starebbero pensando di proporre uno scambio ai rossoneri. Pare difficile che i rossoneri si privino di Hernandez, anche perchè il giocatore sembra molto legato alla causa rossonera.Leggi l'articolo22:53