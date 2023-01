Lo Spezia sistema la porta: arriva Marchetti

A poche settimane dal 40° compleanno, l'ex estremo difensore di Lazio e nazionale torna in Serie A : a metterlo sotto contratto è stato lo Spezia, che era a caccia di un profilo di esperienza dopo le problematiche avute nel ruolo nella prima parte di stagione a causa degli infortuni subiti da Bartlomiej Dragowski prima e da Jerome Zoet poi. Marchetti era svincolato dallo scorso giugno dopo la fine dell'avventura quadriennale al Genoa.Vai all'articolo12:23

Skriniar, un silenzio che parla: ma l'Inter ha già le alternative

Milan Skriniar ha mantenuto la promessa ... con il silenzio : non ha risposto infatti ai dirigenti dell'Inter sulla proposta di rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Inter : da Smalling a Scalvini, chi può arrivare. La dirigenza dell'Inter, Marotta in testa, ha smesso di credere a uno Skriniar ancora in maglia nerazzurra e c'è anche molta delusione in casa della Beneamata per la partenza dello slovacco, che fino all'ultimo ha deciso di non dire pubblicamente la sua.Leggi l'articolo12:46

Moukoko e il Borussia Dortmund si sono detti sì fino al 2026

Dopo giorni di incertezza è arrivato il sì fra Youssoufa Moukoko ed il Borussia Dortmund. Il centravanti sembrava in procinto di cambiare aria a fine stagione ed invece ha scelto di continuare la sua avventura in giallonero. Da qui, Moukoko non ha più avuto dubbi.Approfondimento14:31

Giuntoli: "Kvaratskhelia? Nessun rinnovo"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a Dazn ha parlato di Kvaratskhelia e del possibile rinnovo di contratto : Non c'è bisogno di un rinnovo : ha un contratto lungo e siamo molto sereni. Noi dobbiamo pensare al nostro quotidiano.Leggi l'articolo18:27

Parma, Pecchia: "Dominio quasi totale per tutto il match"

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha commentato soddisfatto la vittoria al Tardini contro il Perugia : Sono contento perché la squadra ha risposto con grande carattere e serenità, contro una squadra molto particolare come il Perugia. Siamo stati in dominio quasi totale per tutta la gara.Vai all'articolo18:38

Milan, senti Asensio: "Voglio rinnovare col Real ma non dipende da me"

Marco Asensio vuole continuare a giocare con il Real Madrid e punta al rinnovo del proprio contratto. L'attaccante classe'96 ha parlato così del proprio futuro : Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid. Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro.Vai all'articolo19:37