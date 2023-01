De Vrij, parla l'agente: "L'Inter vuole il rinnovo, ma ci sono altri club"

La situazione dei difensori in casa Inter non è tanto tranquilla. Perché oltre a Milan Skriniar, in scadenza di contratto c'è anche Stefan De Vrij. Così Pastorello : Non so se Skriniar andrà al Psg già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell'Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij che è un mio assistito.