Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Zaniolo, Ziyech e Buchanan

E così la corsa per Zaniolo, che ha chiesto la cessione alla Roma, non coinvolge la Signora : ci pensa il Milan, invece, mentre l'Inter studia le contromosse per l'affaire Skriniar. Ma qual è il borsino delle trattative ? Diamo un'occhiata alle percentuali degli affari che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato. L'Inter, si cautela in caso di addio a Dumfries : l'alternativa, bloccata da settimane, è il canadese Buchanan del Bruges.Approfondimento10:44