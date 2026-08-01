Calciomercato: Roma, Koulierakis in attesa di Nusa. La Juve vuole Reijnders, il Milan non molla Soulé, Allegri chiama Gatti al Napoli

Tutte le trattative e le indiscrezioni di mercato delle squadre di Serie A del 31 luglio 2026

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Giornata a dir poco movimentata quella odierna, che ha visto la Roma chiudere con il Wolfsburg per Kostantinos Koulierakis e l’Inter presentare Stones. Il Milan resta alla finestra per Soulé e incassa una buona notizia da Madrid per Mastantuono, mentre la Juventus prova a sondare il terreno con il City per l’ex rossonero Reijnders. Tanti gli affari andati in porto e le indiscrezioni, come quella che vorrebbe Gatti destinato a ricongiungersi con Allegri a Napoli.

Roma, fatta per Koulierakis si aspetta Nusa

L’affare di giornata è certamente l’acquisto da parte della Roma di Kostantinos Koulierakis, atteso nella capitale il primo agosto. Il centrale greco è stato prelevato dai tedeschi del Wolfsburg per una cifra vicina ai 17 milioni di euro più bonus, con i tedeschi che si sono riservati il 20% su una eventuale futura rivendita. Chiusi Castro e Koulierakis, ora Gasperini attende Nusa, che resta nel mirino dei giallorossi dopo il mancato approdo nella Capitale di Summerville.

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Inter, Stones si presenta, Jones si avvicina

Chi è già in Italia da qualche ora è Stones, che si è legato all’Inter fino al 2028 e oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un bel messaggio affidato ai canali social del club. Nerazzurri che per puntellare ulteriormente la difesa continuano a battere la pista Romero e che in mediana preparano l’affondo definitivo al Liverpool per regalare a Christian Chivu Curtis Jones. L’offerta della Benamata è di 35 milioni, i Reds puntano a incassarne almeno 40. Intanto, i nerazzurri hanno comunicato ad Asllani e Frattesi di essere sul mercato.

Napoli, manovre in difesa: Gatti in, Gutierrez out?

Giornata di festa per il centenario e di valutazioni per il Napoli, con Massimiliano Allegri che avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la retroguardia azzurra lo juventino Gatti. D’altronde, glu stop di Buongiorno e Beukema, almeno un innesto è necessario. L’altro nome seguito è quello di Badiashile. Chi potrebbe già salutare, invece, è Gutierrez, che dopo appena una stagione è finito nel mirino del Leverkusen: 25 milioni l’offerta dei tedeschi, 30 la cifra che vorrebbe incassare AdL.

Juve, doppio filo con Manchester

In casa Juve, nessuna grossa novità per gli arrivi comunque ormai quasi certi di Kolo Muani e Alajbegovic. Le ultime si aprono, invece, il mercato in uscita, con Francisco Conceicao finito nel mirino dello United. Una prospettiva che potrebbe anche portare a un sulla carta non impossibile scambio con Zirkzee. Restando a Manchester, ma spostandosi nelle metà azzurra, i bianconeri starebbero trattando con il City per riportare in Italia dopo una sola stagione l’ex Milan Reijnders, nome alternativo a Kessié.

Milan, che assist da Madrid per Mastantuono

E, a proposito di rossonero, il Milan nel giorno in cui saluta il suo leggendario capitano, Franco Baresi, continua a tenere nel mirino Soulé in uscita dalla Roma e Mastantuono. Proprio sull’argentino, inseguito anche dalla Fiorentina e dalla Roma stessa, le ultime che giungono da Madrid non possono che fare piacere ai club interessati. Mourinho avrebbe, infatti, messo fuori rosa l’ex River, invitandolo a trovarsi una squadra. Operazione fattibile anche in prestito e costi che si abbassano, ma prima il Diavolo deve trovare una via d’uscita a Leao.

Gli altri affari di giornata

La Fiorentina ha ufficializzato Valdepenas dal Real. Il Parma ha preso Diallo dal Borussia Dortmund. Il Genoa ha praticamente chiuso per Mitaj dall’Al Ittihad, mentre il Venezia si è assicurato le prestazioni di Halhal e di Moreno. Chalobah si avvicina a Como, il Torino ha ufficializzato Fitz-Jim. Il Cagliari prova a ricucire lo strappa con Seba Esposito. La Lazio torna forte su Santi Gimenez dopo il passaggio al Real dell’obiettivo Carlos Espì.