Calciomercato, annunciate le date ufficiali

La prossima sessione estiva di calciomercato durerà 34 giorni e avrà inizio il 1° settembre per terminare il 5 ottobre. A comunicare le date, il cui spostamento rispetto al classico mese di agosto è dovuto alle conseguenze della pandemia, è la Figc, attraverso un comunicato ufficiale.

Lo stesso comunicato, inoltre, specifica anche le date della sessione invernale della prossima stagione, che avrà inizio il 4 gennaio 2021 per terminare il 1° febbraio.

La Federcalcio ha anche stabilito delle operazioni che potranno essere eseguite in deroga ai normali regolamenti, come la possibilità di stipulare accordi per il deposito dei contratti preliminari tra società dello stesso campionato: "Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – si legge -, è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia".

Le opzioni di riscatto dei prestiti relativi che scadono entro la stagione 2019/20 dovranno essere effettuati da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno. Per i prestiti che scadranno entro la stagione 2020/21, l'opzione andrà effettuata da lunedì 4 gennaio alle ore 20 di lunedì 1° febbraio 2021.

Per quel che riguarda gli svincolati, invece, la Figc ha stabilito che chi si svincola da una società entro il 31 agosto avrà tempo fino al 31 marzo per trovare una nuova squadra. Si potranno tesserare svincolati (della stagione 2019/20) da campionati esteri dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 17:26