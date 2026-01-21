Calciomercato Avellino: pazza idea Izzo, Monza e difensore ai ferri corti

Il club campano sta stringendo i tempi per portare al Partenio l'esperto difensore ex Genoa e Torino.

Armando Izzo, professione mastino della difesa. Il futuro prossimo dell’esperto centrale di retroguardia potrebbe regalare un rilevante stravolgimento dei piani per due compagini del campionato cadetto.

L’arcigno stopper, dotato però di piedi a dir poco educati, è praticamente in rotta di collisione con il Monza. Il club brianzolo sta cercando una soluzione in tempi rapidi e che soprattutto possa accontentare le parti in causa. Sul giocatore sembra esserci il forte interesse da parte dell’Avellino.

Rottura totale con i brianzoli

In realtà quello degli irpini è un corteggiamento in piena regola. I bene informati riferiscono di una trattativa già ben avviata con l’entourage del calciatore. La società campana, però, dovrà ovviamente trovare un accordo pure con i biancorossi lombardi. “Se son rose, fioriranno”, nel frattempo Izzo ha chiesto candidamente di non essere utilizzato nel match di cartello del turno scorso di Serie B contro il Frosinone. In conferenza stampa il mister del Monza Bianco non ha nascosto il rammarico per la situazione nata nelle ore precedenti all’importante sfida nei piani alti della cadetteria, finito poi 2-2.

Gli esordi a Napoli e l’approdo al Genoa

Una carriera lunga e di spessore quella fino ad ora posta in essere da Armando Izzo. Nato a Napoli il 2 marzo 1993, ha mosso i primi passi nella scuola calcio dell’ARCI Scampia approdando successivamente nel vivaio del Napoli. Nel 2011 l’esordio nel pallone dei grandi con la casacca della Triestina. Tornato alla base partenopea, è stato ingaggiato proprio all’Avellino per 90mila euro. In terra irpina due importanti annate tra il 2012 e il 2014. In estate i tempi sono maturi per il passaggio al Genoa in Serie A al prezzo di 400mila euro. Alla corte del Grifone ligure 4 stagioni intense e nel complesso positive. In totale in rossoblu Izzo ha realizzato 2 reti in 98 presenze.

Le avventure di Torino e Monza

Nel 2018 è tempo di fare ancora i bagagli per un nuovo viaggio. Armando parte destinazione Torino per indossare la gloriosa maglia granata. I piemontesi del patron Urbano Cairo lo acquistano sborsando 10,7 milioni di euro. Quattro anni da protagonista e da perno essenziale dello spogliatoio con 109 gettoni e 7 gol. Nel settembre del 2022 il prestito al Monza che poi ne rileva il cartellino a titolo definitivo per 3 milioni. Alle dipendenze prima del tandem Berlusconi-Galliani, e successivamente del gruppo di investimento statunitense Beckett Layne Ventures, 5 marcature in 97 apparizioni. Da sottolineare per Izzo anche 3 presenze con la Nazionale italiana.

Capitolo contratto

La situazione contrattuale di Armando Izzo con il Monza è fin troppo chiara. Il difensore giungerà a scadenza il 30 giugno 2026. In principio l’Avellino avrebbe messo sul piatto del giocatore e dei suoi agenti un accordo valido appunto fino alla prossima estate, proposta però rifiutata. I dirigenti campani starebbero lavorando ad un contratto pluriennale che invece il difensore gradirebbe. La frattura con i brianzoli, ormai, sembra insanabile. Lo stesso club irpino, intanto, ha regalato a mister Biancolino il centrale Riccio proveniente dalla Sampdoria. Si attendono comunque aggiornamenti a breve. Al momento i biancoverdi occupano la dodicesima posizione in graduatoria a quota 25, in coabitazione con il Padova, frutto di 6 successi, 7 pareggi e 7 sconfitte. Sono 24 le reti messe a segno dai campani contro le 33 incassate. Nelle ultime 5 giornate per l’Avellino due sconfitte (con Catanzaro e Carrarese), due pari (Palermo e Bari), e una vittoria casalinga ai danni della Sampdoria.

L’amore con Raffaella Fico

Armando Izzo è legato sentimentalmente alla modella e showgirl Raffaella Fico. Purtroppo di recente la coppia ha comunicato la perdita del bimbo di 5 mesi che la donna portava in grembo in vista del parto. “Il nostro bimbo ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, evitando qualsiasi forma di speculazione… L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore”, hanno scritto i due sui propri canali social.