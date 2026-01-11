Calciomercato: Baldanzi verso la Fiorentina, altra puntata della telenovela Raspadori, il Genoa sul portiere di Cristiano Ronaldo

Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato, le trattative nel vivo e i colpi di Roma, Juventus e Lazio. Dragusin e Raspadori nel mirino dei giallorossi

E’ partito da 11 giorni ma è già scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi. Tutte le trattative di mercato e i colpi di oggi.

Baldanzi verso Firenze

Trascurato da Gasperini e chiuso da Soulè e Dybala, Baldanzi non vede l’ora di lasciare Roma. Su di lui c’è la Fiorentina: i contatti con il club giallorosso sono costanti e nei prossimi giorni le parti entreranno nel vivo della trattativa. C’è già l’ok del giocatore, legato con un contratto fino al 2028 con la Roma. Ore decisive anche per Raspadori e Dragusin, le prime scelte di Gasp. C’è cauto ottimismo per l’accordo con l’Atletico Madrid per l’ex Napoli, mentre è in stand-by la situazione per il difensore.

Roma, rischio beffa per Raspadori e Dragusin

Nuova puntata della telovela Raspadori. Secondo un video postato da ‘Mundo Deportivo’, stamattina Giacomo Raspadori è stato regolarmente in campo per l’allenamento dell’Atletico Madrid che martedì sarà impegnato in Coppa del Re contro il Deportivo. E, secondo ‘Marca’, il tecnico Simeone ha testato la formazione titolare per la partita di Coppa, in cui sarebbero titolari Thiago Almada, Johnny Cardoso, Álex Baena e appunto Giacomo Raspadori. Per Dragusin, intanto, i giallorossi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto al Tottenham (che potrebbe trasformarsi in obbligo in base alle presenze). Per il momento, però, è arrivato il diniego dagli Spurs. Si tratta.

Lazio su Toth del Ferencvaros

I biancocelesti tornano alla carica sul mercato. Nome nuovo anche per la Lazio, si tratta di Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencvaros che piace anche a Newcastle e Liverpool. A differenza del primo acquisto Ratkov, Sarri stavolta conosce il giocatore ed ha dato l’ok.

Il Genoa su Bento dell’Al Nassr

Molto attivo anche il Genoa che è vicino all’ingaggio di un nuovo portiere: i dirigenti rossoblù stanno definendo gli ultimi dettagli per portare in Liguria il brasiliano Bento dell’Al Nassr. Nel mirino anche l’honduregno Kervin Arriaga, centrocampista del Levante.

Juventus, in cerca del vice-Yildiz

L’ultima fiamma della Juve in attacco è Jean-Philippe Mateta. Centravanti del Crystal Palace e della nazionale francese, classe ’97, costa circa 25 milioni. Serve anche un vice Yildiz e tra Chiesa e Maldini spuntano altre suggestioni: un altro nome low cost è quello di Ferreira Carrasco dell’Al-Shabab o di Thiago Almada dell’Atletico Madrid.

Pisa, Lecce e Verona in cerca di colpi low-cost per la salvezza

Il Pisa ha aperto le trattative col Feyenoord per l’acquisto dell’attaccante Casper Tengstedt e intanto ha preso Rosen Bozhinov che è in arrivo per 5 milioni di euro più bonus dall’Anversa, la Cremonese ha chiesto il prestito semestrale di Sohm della Fiorentina.

Il Verona, invece, è intenzionato a prendere un portiere sul mercato di gennaio. Interessa Turati del Sassuolo. Il Lecce ha chiuso per un nuovo rinforzo: è fatta per Oumar Ngom, mediano di 21 anni. Arriva dall’Estrela Amadora.

