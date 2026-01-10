Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Chiesa, Maldini, Holm, Gomez e Ferguson

Si gioca senza soste in Serie A in questo ingolfatissimo mese di gennaio, eppure le partite che contano sono anche quelle in corso tra uffici, stanze d’albergo oppure in videochiamata. Le trattative non si fermano mai nel calciomercato , anche nel weekend. Anche perché le situazioni da sistemare sono tante. Vediamo a che punto gli affari che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 11 di sabato 10 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Chiesa Maldini Kessie INTER Holm Dodo Palestra MILAN Gomez Kim Cherif NAPOLI Ferguson Maldini Dovbyk ROMA Lucca Zirkzee Schjelderup LAZIO Fabbian Toth Timber ATALANTA Lambé Bozhinov Zabiri FIORENTINA Baldanzi Dragusin Casadei

Juve tra Chiesa e Maldini, per l’Inter spunta Holm

Passi avanti nei contatti tra Juventus e Liverpool per Chiesa. Il ritorno in Serie A dell’esterno d’attacco che farebbe comodo anche a Gattuso in ottica spareggi mondiali è sempre più vicino, anche se i bianconeri tengono viva la pista alternativa: Maldini, che piace anche al Napoli. In standby invece la trattativa con Kessie, rinforzo di spessore a centrocampo. L’Inter è sempre a caccia di un esterno basso, ma senza fretta. I nomi, più che per gennaio, sono per giugno. Holm, che sta giocando una grande stagione tra le fila del Bologna, si è aggiunto ai vecchi pallini di Marotta, Dodo e Palestra.

Il Napoli punta Ferguson, Milan su Joe Gomez

Va a caccia di un rinforzo in attacco il Napoli, che sta iniziando a muovere pedine visto il blocco parziale del mercato: Ambrosino prossimo al trasferimento a Venezia. Ferguson, in uscita dalla Roma, potrebbe essere il giocatore al centro di uno scambio coi giallorossi che comprende pure Lucca. L’alternativa è Dovbyk, che però è finito ko a Lecce. Anche il Milan è molto attivo, soprattutto per quel che riguarda la difesa. Viste le difficoltà per Kim, il coreano del Bayern che ha un ingaggio altissimo, l’attenzione si è spostata su Joe Gomez, in uscita dal Liverpool, ma anche in questo caso l’affare si presenta complicato.

Roma, Zirkzee o Lucca dopo Raspadori. Le idee Lazio

Dopo Raspadori, Gasperini aspetta un altro attaccante. Detto di Lucca, con cui è in piedi il possibile affare col Napoli, restano vivi i rumors su Zirkzee, che sembra in uscita dal Manchester United nonostante l’addio di Amorim. Anche la Lazio si sta muovendo con insistenza e su più fronti. Preso Taylor, il club biancoceleste insegue rinforzi in attacco, dove piace il bolognese Fabbian, e a centrocampo dove l’ultimo nome è quello dell’ungherese Toth. Infine, la Fiorentina e i suoi colpi salvezza. Dopo Brescianini, Paratici insegue Baldanzi della Roma e sogna Dragusin dal Tottenham per la difesa.