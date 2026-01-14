Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Bernardo Silva, Mlacic, Goretzka e Joao Gomes

Un occhio al calciomercato, un altro al campo . È un mese di gennaio ingolfatissimo non solo per le trattative, ma anche per le partite di campionato che si susseguono senza sosta e proprio nel periodo dell’anno peggiore dal punto di vista meteo, dato il freddo pungente. Caldissimi, invece, i nomi e gli affari che quotidianamente vengono tirati in ballo. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 14 di mercoledì 14 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Bernardo Silva Mingueza Chiesa INTER Mlacic Dodo Palestra MILAN Goretzka Kim Gomez NAPOLI Joao Gomes Valincic Ferguson ROMA Malen Dragusin Zirkzee LAZIO Fabbian Rayan Toth ATALANTA Raspadori Lambé Zabiri FIORENTINA Harrison Bijol Baldanzi

Juve tra Bernardo Silva e Mingueza, Inter-Mlasic

Spalletti aspetta sempre con ansia un rinforzo di spessore per proseguire la risalita Champions e magari tentare l’assalto allo Scudetto. Bernardo Silva, stella portoghese del Manchester City, è in cima alla lista dei desideri mentre non si sblocca la querelle Chiesa. Tra gli esterni piace molto Mingueza, giocatore molto interessante che milita nel Celta, in Spagna, e vedrebbe di buon occhio il trasferimento in una big. L’Inter, intanto, lavora soprattutto per giugno. Per la prossima stagione i nerazzurri sono vicinissimi all’accordo con l’Hajduk Spalato per Mlacic, giovanissimo talento difensivo.

Milan e Napoli, per giugno Goretzka e Joao Gomes

Lavorano per giugno anche Milan e Napoli. Allegri è stato chiarissimo sul mercato rossonero: al momento non gli servono rinforzi, anche perché al Diavolo è rimasto da giocare soltanto il campionato. Il sogno per la prossima stagione si chiama Goretzka, in uscita dal Bayern e dunque acquistabile a parametro zero. Il tedesco era sul taccuino anche di Juve e Napoli, ora il club azzurro ha virato con decisione sul brasiliano Joao Gomes, punto di forza del Wolverhampton, atteso per la prossima annata. Per il ruolo di terzino destro piace Valincic, 23enne della Dinamo Zagabria seguito anche dall’Inter.

Ciao Raspadori, la Roma “si consola” con Malen

Gasperini aspettava Raspadori da quando allenava l’Atalanta, Jack è davvero finito a Bergamo ma nel frattempo lui è passato sulla panchina della Roma. Per “consolarlo”, il club giallorosso gli ha regalato Malen, talentuoso esterno d’attacco olandese in uscita dall’Aston Villa. Il nome nuovo per la difesa giallorossa è Dragusin, non sono intanto del tutto tramontate le voci su Zirkzee. La Lazio invece insegue Fabbian e ha ormai mollato Toth, l’ungherese che sogna solo la Premier League. La Fiorentina punta su Harrison, ala del Leeds, per centrare la salvezza. In difesa potrebbe arrivare l’ex Udinese Bijol.