Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Cancelo, Chiesa, Raspadori, Goretzka e Mainoo

Anno nuovo, vecchie abitudini. Riparte la giostra del calciomercato, con la sessione invernale . Un mese di trattative, voci, rumors e pettegolezzi per quello che una volta era soprannominato “mercato di riparazione” . Utile ad aggiustare situazioni, a tamponare emergenze, ma anche a ridisegnare il volto delle squadre a cui non sta girando in attacco o in difesa, a centrocampo o sulle fasce. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di venerdì 2 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Cancelo Frattesi Chiesa INTER Cancelo Palestra Dodo MILAN Gila Kim Cherif NAPOLI Mainoo Goretzka Dovbyk ROMA Raspadori Zirkzee/Frendrup Lucca LAZIO Insigne Loftus-Cheek Lucca ATALANTA Bamba Zabiri Dennis FIORENTINA Zito Luvumbo Casadei Luis Guilherme

Juve e Inter, che duello per Cancelo

Il duello più intrigante di questa fare iniziale del mercato di gennaio coinvolge Juventus e Inter. È Derby d’Italia per un doppio ex, Joao Cancelo, che sembra in procinto di chiudere la sua esperienza in Arabia Saudita e fa gola a entrambe: chi lo prenderà? O magari andrà da una terza incomoda? Intanto da Milano a Torino potrebbe spostarsi Frattesi, storico pallino di Spalletti, mentre resta vivo l’interesse dei bianconeri per Chiesa. L’Inter vuol prendere un esterno. Dovesse fallire l’assalto a Cancelo, restano vive le idee Palestra e Dodo, col primo che fa gola – a dire il vero – a mezza Europa.

Milan su un difensore, chi arriva a Napoli?

La priorità del Milan è invece rappresentata da un difensore. Un nome molto gettonato nelle ultime ore è quello di Gila, coinvolto in un possibile scambio con la Lazio: alla corte di Sarri finirebbe Loftus-Cheek. Proseguono però le discussioni col Bayern per Kim. Per l’attacco piace Cherif, mentre è una lontana fiammella – ormai – la speranza di arrivare subito a Vlahovic. Capitolo Napoli: il ds Manna ha sapientemente mischiato le carte, provando a depistare tutti. Ma il nome di Mainoo continua a stuzzicare Conte, così come Goretzka, altro giocatore di qualità ed esperienza di spessore internazionale. Sempre più accidentata la pista Dovbyk, nell’ambito di uno scambio con Lucca che andrebbe invece alla Roma

Roma, ecco Raspadori: rivoluzione Viola

In giallorosso è tutto pronto per un arrivo importante: quello di Raspadori. Jack ha sostanzialmente fallito a Madrid, sponda Atletico, e intende rilanciarsi nella Capitale: Gasperini lo voleva già un anno fa a Bergamo. A Trigoria sperano di abbracciare anche Zirkzee, nel frattempo va solo affondato il colpo per il centrocampista genoano Frendrup. Alla Lazio, salutato Castellanos (West Ham) si preparano ad accogliere Insigne, pupillo di Sarri. Rivoluzione in vista, infine, alla Fiorentina. Dopo Solomon, Paratici spera di chiudere per un esterno d’attacco (Zito Luvumbo) e un centrocampista: Casadei il preferito, con Mandragora che potrebbe finire a Torino.