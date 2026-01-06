Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kessie, Raspadori, Chiesa, Dodò, Kim, Frattesi

Quali sorprese ci sono nella calza della Befana? Quali prelibatezze stanno preparando i ds dei club di vertice e gli agenti dei calciatori più ricercati per deliziare allenatori e tifosi? I nomi sul tavolo sono tanti, ma quante delle chiacchiere in corso si trasformeranno in affari concreti? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di martedì 6 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kessie Chiesa Frattesi INTER Dodo Palestra Cancelo MILAN Kim Gila Cherif NAPOLI Raspadori Dovbyk Mainoo ROMA Raspadori Zirkzee Frendrup LAZIO Raspadori Giovane Insigne ATALANTA Bozhinov Zabiri Dennis FIORENTINA Baldanzi/Brescianini Vavro Casadei

Juve su Kessie e Chiesa, Frattesi verso la Turchia

Il pareggio col Lecce sembra aver definitivamente scosso la proprietà bianconera. Il sogno di poter centrare la Champions o addirittura di tornare in lotta per lo Scudetto senza potenziare la rosa si è infranto sul rigore calciato malamente da David verso la porta difesa da Falcone. La Vecchia Signora punta a rinforzarsi anzitutto a centrocampo – Kessie, stanco dell’Arabia, potrebbe essere il colpo a sensazione – ma segue anche l’evoluzione della vicenda Chiesa: contatti in corso col Liverpool per farlo tornare a Torino. Va verso la Turchia, invece, Frattesi, che dall’Inter potrebbe trasferirsi al Galatasaray.

Flop Cancelo, Inter su Dodò: il Milan vuole Kim

Le dichiarazioni ottimistiche di Marotta su Cancelo non sono state seguite dai fatti: il terzino portoghese ha sostanzialmente preferito il Barcellona all’Inter, facendo arrabbiare i tifosi nerazzurri. Il possibile acquisto al suo posto potrebbe essere Dodò, in uscita – o meglio: in fuga – dalla Fiorentina. Al Milan, invece, interessa soprattutto potenziare la difesa. Ma senza fretta. Il club rossonero deve provare anzitutto a piazzare chi non ha convinto Allegri: Nkunku in attacco e Loftus-Cheek a centrocampo. Per il reparto arretrato il sogno è sempre rappresentato dal coreano Kim, campione d’Italia nel 2023 col Napoli, chiuso al Bayern da una nutrita concorrenza.

Intrigo per Raspadori: triello Roma-Lazio-Napoli

A proposito di Napoli: c’è anche il club azzurro nella corsa per Raspadori, il jolly per l’attacco su cui da tempo si sono concentrate le attenzioni di Roma e Lazio. Jack non ha ancora sciolto le riserve e alla fine potrebbe beffare tutti restando all’Atletico. La Roma segue ancora Zirkzee, trattenuto però a Manchester dal clamoroso esonero di Amorim, mentre il Napoli punta Dovbyk, soprattutto in caso di fumata bianca per la cessione di Lucca al Benfica. E la Lazio? L’ultimo nome per il club di Lotito è quello di Giovane, funambolo brasiliano del Verona, anche se Sarri preferirebbe avere subito un centravanti, dopo la partenza di Castellanos per il West Ham.