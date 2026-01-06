Virgilio Sport
Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kessie, Raspadori, Chiesa, Dodò, Kim, Frattesi

Le trattative di Juventus, Inter, Milan, Napoli e delle altre big del massimo campionato di Serie A con le percentuali di concretizzazione: borsino di oggi 6 gennaio 2026.

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quali sorprese ci sono nella calza della Befana? Quali prelibatezze stanno preparando i ds dei club di vertice e gli agenti dei calciatori più ricercati per deliziare allenatori e tifosi? I nomi sul tavolo sono tanti, ma quante delle chiacchiere in corso si trasformeranno in affari concreti? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di martedì 6 gennaio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda
>70% 30-70% <30%
JUVE Kessie Chiesa Frattesi
INTER Dodo Palestra Cancelo
MILAN Kim Gila Cherif
NAPOLI Raspadori Dovbyk Mainoo
ROMA Raspadori Zirkzee Frendrup
LAZIO Raspadori Giovane Insigne
ATALANTA Bozhinov Zabiri Dennis
FIORENTINA Baldanzi/Brescianini Vavro Casadei

Juve su Kessie e Chiesa, Frattesi verso la Turchia

Il pareggio col Lecce sembra aver definitivamente scosso la proprietà bianconera. Il sogno di poter centrare la Champions o addirittura di tornare in lotta per lo Scudetto senza potenziare la rosa si è infranto sul rigore calciato malamente da David verso la porta difesa da Falcone. La Vecchia Signora punta a rinforzarsi anzitutto a centrocampo – Kessie, stanco dell’Arabia, potrebbe essere il colpo a sensazione – ma segue anche l’evoluzione della vicenda Chiesa: contatti in corso col Liverpool per farlo tornare a Torino. Va verso la Turchia, invece, Frattesi, che dall’Inter potrebbe trasferirsi al Galatasaray.

Flop Cancelo, Inter su Dodò: il Milan vuole Kim

Le dichiarazioni ottimistiche di Marotta su Cancelo non sono state seguite dai fatti: il terzino portoghese ha sostanzialmente preferito il Barcellona all’Inter, facendo arrabbiare i tifosi nerazzurri. Il possibile acquisto al suo posto potrebbe essere Dodò, in uscita – o meglio: in fuga – dalla Fiorentina. Al Milan, invece, interessa soprattutto potenziare la difesa. Ma senza fretta. Il club rossonero deve provare anzitutto a piazzare chi non ha convinto Allegri: Nkunku in attacco e Loftus-Cheek a centrocampo. Per il reparto arretrato il sogno è sempre rappresentato dal coreano Kim, campione d’Italia nel 2023 col Napoli, chiuso al Bayern da una nutrita concorrenza.

Intrigo per Raspadori: triello Roma-Lazio-Napoli

A proposito di Napoli: c’è anche il club azzurro nella corsa per Raspadori, il jolly per l’attacco su cui da tempo si sono concentrate le attenzioni di Roma e Lazio. Jack non ha ancora sciolto le riserve e alla fine potrebbe beffare tutti restando all’Atletico. La Roma segue ancora Zirkzee, trattenuto però a Manchester dal clamoroso esonero di Amorim, mentre il Napoli punta Dovbyk, soprattutto in caso di fumata bianca per la cessione di Lucca al Benfica. E la Lazio? L’ultimo nome per il club di Lotito è quello di Giovane, funambolo brasiliano del Verona, anche se Sarri preferirebbe avere subito un centravanti, dopo la partenza di Castellanos per il West Ham.

