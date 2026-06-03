Calciomercato, il borsino di oggi: i nuovi allenatori di Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina e Italia

Chiusa la stagione dei club e in attesa del via ai Mondiali senza l’Italia (ormai un’abitudine) riparte il carrozzone del calciomercato . In questi primi giorni a tenere banco, più che calciatori in entrata o in uscita, sono soprattutto gli allenatori. Se Juventus, Inter e Roma non hanno cambiato, tra Milan e Napoli sono in corso ribaltoni e anche Lazio e Fiorentina sono in cerca di nuovi tecnici. Vediamo a che punto sono gli affari che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A , senza dimenticare la corsa a CT della Nazionale . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 13 di mercoledì 3 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino degli allenatori

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Spalletti (100% confermato) – – INTER Chivu (100% confermato) – – MILAN Slot Glasner Jaissle NAPOLI Allegri Mancini Italiano ROMA Gasperini (100% confermato) – – LAZIO Gattuso Palladino Pisacane FIORENTINA Grosso Vanoli Palladino ITALIA Mancini Conte Ranieri/Guardiola

Juve e Inter, le conferme diverse di Spalletti e Chivu

Squadra che vince non si cambia: è vero per i calciatori, ma vale anche per i tecnici. Chivu s’è guadagnato sul campo la conferma alla guida dell’Inter, portata al trionfo in campionato e in Coppa Italia. Una splendida doppietta al primo anno sulla prestigiosa panchina dei nerazzurri. Non ha vinto ma è stato confermato anche Luciano Spalletti alla Juventus. Il flop nella corsa al quarto posto non ha fatto cambiare i piani della società bianconera. Scontata (anche se a un certo punto non lo era) anche la permanenza di Gian Piero Gasperini alla Roma, dopo la terza posizione e la conquista del piazzamento in Champions.

Milan tra Glasner e Slot, il Napoli stringe per Allegri

In alto mare, invece, il Milan. Esonerato Allegri, che aspetta solo di risolvere gli ultimi dettagli prima di legarsi al Napoli, il club rossonero intende aprire un nuovo ciclo. Già, ma con chi? Tante idee e confuse. Una porta all’accoppiata austriaca formata da Rangnick DT e Glasner allenatore (ma chi lo dice a Ibrahimovic che poi deve farsi da parte per il CT dell’Austria?), un’altra – decisamente più pratica – a Slot, fresco reduce dal divorzio col Liverpool. In dirittura d’arrivo gli annunci di Lazio e Fiorentina: in biancoceleste pronta la fumata bianca con Gattuso, in viola attendono un altro eroe dei Mondiali 2006, Grosso.

Nazionale, sprint Mancini-Conte col terzo incomodo

E per la panchina più discussa dagli italiani, quella della sgangherata Nazionale azzurra? La corsa s’è ristretta ormai a pochi nomi. Mancini, che smania di tornare dopo l’agrodolce (e ben remunerata) esperienza tra Arabia Saudita e Qatar, sembra in vantaggio su Conte, che ha appena lasciato il Napoli e si guarda intorno: finora lo hanno chiamato solo da Turchia e Arabia. Alle loro spalle un possibile ingombrante terzo incomodo, che potrebbe essere Ranieri, liberatosi dall’accordo con la Roma. Il sogno di tutti, ma con pochissime percentuali di realizzazione, è Pep Guardiola, che ha appena chiuso la sua pluriennale esperienza al timone del Manchester City.